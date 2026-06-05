Додик: Српска спремна да разговара; Бошњаци и даље осокољени причом западњака

Аутор:АТВ
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Република Српска изражава спремност да разговара о свим отвореним питањима, и онима која боле - разумијемо страхове Бошњака, али је проблем што они, осокољени причом о подршци западњака, никада нису хтјели да разумију нашу страхове, истакао је лидер СНСД-а Милорад Додик у Санкт Петербургу.
Коментаришући сједницу политичких директора земаља чланица Управног одбора Савјета за спровођење мира у Сарајеву, који нису успјели да дођу до консензуса, када је ријеч о кандидату за високог представника, иако то није у њиховој надлежности, Додик је поручио да камо среће да високи представник никада није ни постојао.
"Али морамо да будемо помало и реални. Ми смо очекивали и вољели би да се јуче ОХР затворио и тај неки транзициони, пројекат који предлажу Американци, за нас би могао да буде прихватљив уколико би он / високи представник/ био потврђен од стране Савјета безбједности Уједињених нација", рекао је Додик за РТРС
Додик је истакао да је став Српске то да је СБ УН незаобилазан.
"У тој варијанти, може се некоме дати период од годину дана да у тој транзицији заврши све послове, без бонских овлаштења и ту сувереност преда БиХ. Сви аранжмани у БиХ до сада, у савезу Бошњаци и Муслимани, били су против српског интереса и наше позиције у Дејтону. Према томе, неминовно је да се морамо вратити овој врсти разговора", поручио је Додик.
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