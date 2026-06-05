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Дијете, које је повријеђено у пожару у Бањалуци, транспортовано у Београд

Аутор:

АТВ
05.06.2026 14:19

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Дијете, које је повријеђено у пожару у Бањалуци, транспортовано у Београд

Дијете које је тешко повријеђено у пожару у бањалучком насељу Лауш хеликоптером је транспортовано на лијечење у Београд, потврђено је за АТВ.

Директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске др Никола Шобот рекао је на конференцији за медије да су сви повријеђени збринути у УКЦ, гдје љекари воде борбу за њихово стабилизовање.

Дијете транспортовано за Београд

”Најтеже повријеђени пацијент је малољетно лице које је одмах, по пријему, хоспитализовано на Клиници за дјечије болести. Због специфичности и тежине повреда задобијених у пожару, донесена је одлука о хитном премјештају за Београд”, рекао је Шобот.

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Он каже да је медицински тим предузео све хитне мјере како би се пацијенти што прије стабилизовали и припремили за даљи третман.

Здравствене службе ће наставити да прате развој ситуације у наредним сатима.

Узрок пожара непознат, наложена вјештачења

Подсјетимо, у пожару је погинуо дијете, старо годину и по дана, док су три особе повријеђене и збринуте у УКЦ Републике Српске.

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Увиђај на лицу мјеста је окончан, али узрок пожара није познат и наложена су вјештачења на утврђивању свих околности овог трагичног догађаја.

Пожар Лауш

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У пожару у Бањалуци страдало дијете старо годину и по дана!

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Тагови :

дијете пожар Бањалука

пожар

УКЦ Републике Српске

Медицински транспорт

Бањалука

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