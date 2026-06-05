Дијете, које је повријеђено у пожару у Бањалуци, транспортовано у Београд

Аутор:АТВ
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Дијете које је тешко повријеђено у пожару у бањалучком насељу Лауш хеликоптером је транспортовано на лијечење у Београд, потврђено је за АТВ.
Директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске др Никола Шобот рекао је на конференцији за медије да су сви повријеђени збринути у УКЦ, гдје љекари воде борбу за њихово стабилизовање.
”Најтеже повријеђени пацијент је малољетно лице које је одмах, по пријему, хоспитализовано на Клиници за дјечије болести. Због специфичности и тежине повреда задобијених у пожару, донесена је одлука о хитном премјештају за Београд”, рекао је Шобот.
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Он каже да је медицински тим предузео све хитне мјере како би се пацијенти што прије стабилизовали и припремили за даљи третман.
Здравствене службе ће наставити да прате развој ситуације у наредним сатима.
Подсјетимо, у пожару је погинуо дијете, старо годину и по дана, док су три особе повријеђене и збринуте у УКЦ Републике Српске.
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