Комшије о трагедији у Бањалуци: "Тај призор ме је шокирао"

Аутор:Огњен Матавуљ
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У пожару који се десио данас у породичној кући у Бањалуци једно дијете је страдало, а друго је задобило тешке повреде и превезено је на УКЦ Републике Српске, потврђено је из бањалучке полиције.
Комшије за АТВ причају да не знају како је дошло до пожара и да су за све сазнали тек када су чули сирене ватрогасних возила.
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Полиција о трагедији у Бањалуци: Једно дијете страдало, друго тешко повријеђено
"Чула сам сирене и видјела прво једно, а потом и друго ватрогасно возило како стаје пред кућу, у којој живе подстанари. Тек тада сам видјела дим на спрату куће" прича станарка Карађорђеве улице.
Она каже да јој није дјеловало као велики пожар.
"Дошли су полиција и Хитна помоћ и тада сам видјела да из куће износе дијете које није давало знакове живота. Тај призор ме је шокирао", каже она.
Како наводе из полиције, јутрос у 10,30 часова пријављено је да је у породичној кући у Бањалуци дошло до пожара.
"Полицијски службеници су одмах изашли на лице мјеста, као и припадници Ватрогасно - спасилачке бригаде града Бањалука и Службе хитне медицинске помоћи Бањалука, који су потврдили наводе пријаве.
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Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!
Припадници Ватрогасно - спасилачке бригаде града Бањалука су локализовали пожар, након чега је утврђено да је у пожару једно дијете смртно страдало, а једно задобило тешке тјелесне повреде и налази се на указивању љекарске помоћи на Универзитетско – клиничком центру Републике Српске", наводе из Полицијске управе Бањалука.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који ће изаћи на лице мјеста, те слиједи предузимање даљих мјера и радњи.
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