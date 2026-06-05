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Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

Аутор:

АТВ
05.06.2026 10:46

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Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције
Фото: ATV

Бањалучанин Б.Д. ухапшен је јуче ујутру након што је пијан вријеђао радника спортске кладионице, а потом покушао да побјегне полицајцима.

Све је почело око 9.20 часова када је полицији пријављено да непознати мушкарац прави хаос и вријеђа запосленог у једној спортској кладионици у Бањалуци.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су јуче слободе лице Б.Д. из Бањалуке, због почињених прекршаја из чланова 8. и 24. Закона о јавном реду и миру", наводе из ПУ Бањалука.

Када је полицијска патрола стигла на мјесто догађаја, мушкарац је покушао да побјегне. Оглушио се о наређења полицајаца и почео да трчи, али су га они брзо сустигли и ухапсили.

"По доласку полицијских службеника на лице мјеста наведени мушкарац се дао у бијег, те се оглушио о законито издато наређење полицијских службеника, али је убрзо сустигнуто и лишено слободе. Испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 1,77 g/kg алкохола у организму", наводе из ПУ Бањалука.

О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.

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Тагови :

кладионица

ПУ Бањалука

Бањалука

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