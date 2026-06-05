Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

Аутор:АТВ
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Бањалучанин Б.Д. ухапшен је јуче ујутру након што је пијан вријеђао радника спортске кладионице, а потом покушао да побјегне полицајцима.
Све је почело око 9.20 часова када је полицији пријављено да непознати мушкарац прави хаос и вријеђа запосленог у једној спортској кладионици у Бањалуци.
"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су јуче слободе лице Б.Д. из Бањалуке, због почињених прекршаја из чланова 8. и 24. Закона о јавном реду и миру", наводе из ПУ Бањалука.
Када је полицијска патрола стигла на мјесто догађаја, мушкарац је покушао да побјегне. Оглушио се о наређења полицајаца и почео да трчи, али су га они брзо сустигли и ухапсили.
"По доласку полицијских службеника на лице мјеста наведени мушкарац се дао у бијег, те се оглушио о законито издато наређење полицијских службеника, али је убрзо сустигнуто и лишено слободе. Испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 1,77 g/kg алкохола у организму", наводе из ПУ Бањалука.
О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
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