Први снимци штете на највећем америчком носачу авиона: "Мислио сам да ћемо га изгубити"

Аутор:АТВ
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Ексклузивни снимци до којих је дошао Си-Ен-Ен приказују велику штету на највећем и најновијем америчком носачу авиона, УСС Џералд Р. Форд, након што је на њему избио пожар. Према изворима, инцидент се догодио јер је заказао бродски противпожарни систем, пише Си-Ен-Ен.
Када је у марту букнуо пожар на највећем ратном броду на свијету, и то усред војних операција против Ирана, америчка морнарица је умиривала јавност штурим саопштењем. Тврдили су да је ватра брзо „обуздана“, да су двојица морнара љекарски збринута због „повреда које нису опасне по живот“ те да је велики носач авиона остао „потпуно оперативан“.
Међутим, нови видео-снимци до којих је дошао Си-Ен-Ен разоткривају да је драма у Црвеном мору била далеко опаснија, а штета много већа него што је Пентагон хтио да призна. Снимци из унутрашњости брода приказују потпуно уништене кабине у којима су морнари спавали. Од кревета су остале само угљенисане, искривљене металне шипке испод тавана које је ватрена стихија дословно прогутала. Са тавана висе огољене жице, а подови и спаваонице затрпани су гомилом пепела.
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„Најозбиљније сам мислио да ћемо изгубити брод“, испричао је за Си-Ен-Ен један од морнара с носача УСС Џералд Р. Форд, описујући пакао кроз који су пролазили док су се борили с ватром. „У таквој ситуацији имаш само два избора – бори се или умри.“
Да ствар буде гора, уграђени систем за аутоматско гашење пожара уопште није прорадио, па су морнари морали сами бесомучно да импровизују како би спасили живу главу и спријечили потапање, што је за Си-Ен-Ен потврдио и високи амерички функционер упознат с инцидентом.
Исти функционер је признао да је врх морнарице намјерно умањио тежину инцидента како би сакрио да су борбене способности поноса америчке флоте озбиљно нарушене усред рата с Ираном. Тек је у априлу командант поморских операција, адмирал Дерил Кодл, стидљиво признао да су прошла пуна два дана прије него што је с Форда могао да полети иједан авион, те да је грдосија морала хитно да скрене с руте и да се усидри у луци у Грчкој ради привремених поправки.
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Канцеларија портпарола морнарице одбила је Си-Ен-Ену да детаљније коментарише хаварију и отказивање система за гашење, уз кратку поруку да је „истрага о узроцима пожара још увијек у току“. Према ранијим информацијама, посади је требало око 30 сати да потпуно угаси ватру, рашчисти згариште и осигура да се пожар поново не активира, а око 600 морнара остало је без крова над главом јер су им спаваонице претворене у пепео.
.@SECWAR “It is my honor to present, from the President of the United States, the Presidential Unit Citation to the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group…— DOW Rapid Response (@DOWResponse) May 16, 2026
CONGRATULATIONS, GODSPEED, AND WELCOME HOME.” pic.twitter.com/JjafHFOlTX
„Ово се није смјело догодити. Систем за гашење који је уграђен у брод морао је одмах да угаси ватру“, огорчен је анонимни морнар који је пристао да говори за медије искључиво под условом да му се не открије идентитет због страха од одмазде војних шефова. „Сви до једног – укључујући и мене – укључили смо се у гашење.“
Снимци и свједочанства посаде дају јаснију слику о мукама кроз које су пролазили током рекордне и исцрпљујуће 11-мјесечне мисије која је обухватила рат у Ирану и војну интервенцију у Венецуели.
„Велики пожари на бродовима увијек су велики изазов, а овај је био изразито опасан – букнуо је у перионици за веш, око сушилица“, правдао се адмирал Кодл након што се Форд коначно вратио у матичну луку у Вирџинији. „Посада је реаговала сјајно, борили су се храбро и бриљантно те су се практично вратили у ред за неколико дана.“
Овај моћни носач, чија је изградња коштала вртоглавих 13 милијарди долара, био је ударна игла америчких напада на Иран, а његови пилоти даноноћно су у таласима полетали и бомбардовали иранске циљеве. Но, брод није само нападао, него се све вријеме грчевито бранио.
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Цијела ударна група око носача Форд била је под „непрекидном пријетњом непријатељских пројектила и дронова камиказа“, што стоји и у званичном предсједничком одликовању које је посада добила.
Морнар који је разговарао с новинарима присјетио се драматичних тренутака из Црвеног мора када би се на хоризонту појавили ужарени наранџасти трагови иранских ракета. „Чим би ирански пројектили или дронови ушли у наш домет, на броду би одјекнула узбуна која нам наређује да се припремимо за директан напад и хитно покренемо противпожарне протоколе“, описује саговорник.
Но, пожар није био једина невоља која је снашла посаду на овом мучном путовању. Због техничких недостатака на броду су стално отказивали тоалети. Други видео-снимак с Форда, који је такође процурио у јавност, приказује страшне хигијенске услове и тоалет шоље које су се данима преливале фекалијама. „Ако сте били смјештени на прамцу брода, морали сте пјешачити преко цијеле палубе до крме само да бисте пронашли тоалет који ради“, пожалио се морнар.
Хантер Стајрс, поморски стратег који је до прошле године био савјетник министра морнарице, сматра да је брзи опоравак брода доказ врхунске обуке посаде у екстремним условима најдуже мисије од Вијетнамског рата.
„Пожар и продор воде два су највећа страха на сваком броду“, објашњава Стајрс за Си-Ен-Ен. „Америчка морнарица с правом инсистира на култури спремности за кризне ситуације и уградњи двоструких безбједносних система како би брод преживио на ратишту.“ Када су га новинари питали како је могуће да је заказао кључни систем за гашење, Стајрс је одговорио да су ратна оштећења непредвидива. „Никад не знате шта ће прво да пукне, и зато је жива посада кључна.“
Носач УСС Џералд Р. Форд ушао је 2017. у састав флоте као најновији и технолошки најнапреднији од укупно 11 америчких носача на нуклеарни погон. Сматра се симболом моћи, али сада и отворених лимита америчке поморске силе. Форд једини у цијелој флоти посједује напредни електронски катапулт који омогућава лансирање свега – од малих извиђачких дронова до тешких борбених ловаца, што командантима даје велику предност.
Мисија овог супер-брода завршила се у мају повратком у базу Норфолк у Вирџинији, а осим рата с Ираном и пловидбе по Медитерану и Норвешкој, Форд је учествовао и у америчкој операцији хватања бившег предсједника Венецуеле Николаса Мадура. Због замора материјала, али и тешких посљедица пожара, брод сада мора ићи на дуготрајни и компликовани ремонт. Један војни функционер потврдио је за Си-Ен-Ен да Форд сигурно неће моћи да плови барем годину дана, што оставља опасну рупу у америчкој одбрани коју ће други, старији бродови сада морати некако да покрију.
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