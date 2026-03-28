Амерички носач авиона упловио у луку близу БиХ

28.03.2026
Амерички носач авиона УСС Џералд Р. Форд, највећи саграђени ратни брод, упловио је у Сплит ради планиране посјете и одржавања, објавила је америчка Амбасада у Хрватској у суботу.
“Током своје посјете, УСС ЏЕРАЛД Р. ФОРД ће угостити локалне званичнике и кључне лидере како би се потврдио снажан и трајан савез између Сједињених Држава и Хрватске”, истиче Амбасада, која је односе између двије земље описала као блиске, а Хрватску “цијењеном савезницом из НАТО и пријатељицом”.
Јединице америчке морнарице често посјећују Хрватску ради поправке и заједничких вјежби, додаје Амбасада.
“Посјета омогућава посади важну прилику да ужива у богатој култури и природним љепотама Хрватске, а Сједињеним Државама додатну прилику за комуникацију с кључним савезником и јачање америчко-хрватског односа, укоријењеног у заједничким вриједностима и безбједносним интересима”, нагласили су из америчке Амбасаде.
Носач авиона је посљедњи пут био у Сплиту у октобру 2025, а први пут у јуну 2023.
Овај пут новинарима неће бити организована посјета броду.
Брод је заједно са својих 4.500 чланова посаде и борбених пилота био у Средоземном мору 24. октобра када је министар одбране Пит Хегсет наредио његово убрзано премјештање до Кариба како би помогао у кампањи притиска америчког предсједника Доналда Трампа на Николаса Мадура, предсједника Венецуеле прије него што је заробљен.
Носач авиона је потом преусмјерен на Блиски исток због америчко-израелског рата против Ирана.
Морнарима је требало више од 30 сати да угасе пожар који је 12. марта избио у праоници веша, који није био повезан с војном акцијом.
Преко 600 чланова посаде је остало без својих кревета те су морали спавати на подовима и столовима, казали су званичници.
УСС Џералд Р. Форд (ЦВН 78) највећи је саграђени ратни брод. Дугачак је више од 330, а висок 76 метара и има 25 палуба. Градња је коштала 12,8 милијарди долара, а још је 4,7 милијарди утрошено за истраживање и развој. Може носити 75 авиона. Уз ваздухопловно особље посаду чини 4.500 чланова посаде.
Брод носи најнапредније америчке палубне ловце, Ф-35Ц Лајтнинг 2 и Ф/А-18Е/Ф Супер Хорнет, авионе за извиђање и рано упозорење Е-2Д Адвансд Хокај, морнаричке ловце за противелектроничку борбу ЕА-18Г Гровлер, те вишенамјенске хеликоптере МХ-60Р/С и бројне типове беспилотних летјелица.
Име је добио по 38. америчком предсједнику Џералду Рудолфу Форду, а матична лука му је у Норфолку у Вирџинији.
