Трагедија у комшилуку: Пожар однио два живота

АТВ

28.03.2026

09:33

Фото: Pixabay

У петак, 27. марта је око 22 сата на самоборском подручју, у мјесту Павучњак, избио пожар.

Пожар је захватио дрвену кућу, а према информацијама Министарство унутрашњих послова, двије особе су смртно страдале.

У саопштењу се додаје да је једна особа лакше повријеђена.

Узрок избијања пожара за сада није познат, а више информација очекује се након завршетка истраге.

Ватрогасци су локализовали и угасили пожар, након чега слиједи увиђај надлежних служби.

