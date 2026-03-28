У Загребу појава каква се очекује једном у 100 година

Аутор:АТВ
28.03.2026
08:33
Хрватски Државни хидрометеоролошки завод (ДХМЗ) саопштио је да су током невремена у Загребу забиљежени оркански удари вјетра који премашују брзину од 115 километара на час, што се у статистици очекује у периоду дужем од 100 година.
Средња брзина вјетра јуче ујутро износила је 55 километара на час, док је на станици Загреб-Соколовац измјерен оркански удар од чак 120,6 километара на час, пренијели су хрватски медији.
На локацијама Загреб-Максимир и Загреб-Лисичине забиљежени су удари од 96 километара на час и 101 километара на час, што такође спада у категорију орканског вјетра.
Највећи досад забиљежени удар вјетра на локацији Загреб-Максимир био је 94 километра на час у јулу 2008. године, а анализа података од 2010. до 2024. показује да се удари од око 90 километара на час очекују једном у 10 година, док се удари од око 100 километара на час јављају једном у 25 година, преноси "Срна".
Током јучерашњег невремена у Загребу више лица је повријеђено, једно теже, оштећено је око 150 возила и 50 кровова зграда.
