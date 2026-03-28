Вода ушла у подруме у Приједору: Ватрогасци на терену

Аутор:

АТВ

28.03.2026

08:17

Расту водостаји у Приједору
Усљед наглог пораста водостаја бујичних водотока и топљења снијега, подземне воде у Приједору праве проблеме становништву.

Вода је ушла у гараже и подрумске просторије а ватрогасне екипе су на терену, рекли су за РТРС у Ватрогасној служби града Приједора.

Подсјетимо, градски штаб за ванредне ситуације Града Приједора прогласио је синоћ први степен приправности одбране од поплава.

Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Приједор биће ангажована на испумпавању воде из угрожених објеката, посебно у случајевима продора воде у подрумске и стамбене просторије.

"Водовод" и Дом здравља задужени су да појачају контролу хигијенске исправности воде за пиће.

Водостај Сане је од синоћ у 22.00 часа до јутрос у 8.00 часова порастао са 228 на 305 центиметара, а прва кота одбране од поплава је 420 центиметара, док је Гомјеница са 307 центиметара у истом периоду порасла на 422 центиметра.

Коментари (1)
