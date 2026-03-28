Logo
Large banner

И данас падавине - негдје снијег, негдје киша

Аутор:

АТВ

28.03.2026

08:05

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас се очекује облачно вријеме са обилнијим падавинама у већини крајева, док ће у Херцеговини углавном бити суво.

У нижим предјелима падаће киша и сусњежица, док се у брдско-планинским крајевима очекује снијег.

Током јутра падавине ће бити интензивније широм земље, а у наставку дана ће постепено слабити, прво на сјеверу и крајњем западу, док ће се на истоку задржати јаче падавине уз пораст сњежног покривача.

Дуваће умјерен до јак вјетар, на сјеверу и сјеверозападу уз олујне ударе сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха од нула до шест степени Целзијусових, у вишим предјелима до минус четири, док ће максимална износити од један степен на истоку и југозападу до девет на сјеверу, на југу до 14, а у вишим предјелима до минус два степена Целзијусова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

невријеме

Вријеме

Снијег

Kiša

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner