И данас падавине - негдје снијег, негдје киша

АТВ
28.03.2026
08:05
У Републици Српској и ФБиХ данас се очекује облачно вријеме са обилнијим падавинама у већини крајева, док ће у Херцеговини углавном бити суво.
У нижим предјелима падаће киша и сусњежица, док се у брдско-планинским крајевима очекује снијег.
Током јутра падавине ће бити интензивније широм земље, а у наставку дана ће постепено слабити, прво на сјеверу и крајњем западу, док ће се на истоку задржати јаче падавине уз пораст сњежног покривача.
Дуваће умјерен до јак вјетар, на сјеверу и сјеверозападу уз олујне ударе сјеверних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха од нула до шест степени Целзијусових, у вишим предјелима до минус четири, док ће максимална износити од један степен на истоку и југозападу до девет на сјеверу, на југу до 14, а у вишим предјелима до минус два степена Целзијусова.
