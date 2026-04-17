Додик: Путујем у Чикаго 25. априла да примим награду Универзитета Џадсон

Аутор:

АТВ
17.04.2026 16:17

Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је да ће 25. априла отпутовати у Чикаго да би примио угледно признање хришћанског Универзитета Џадсон, који је трећи по броју студената у САД, а потом и у Вашингтон гд‌је ће имати важне сусрете.

Реагујући на негативну реакцију бошњачких политичара поводом тог догађаја, Додик је рекао да је невјероватно да су као разлог навели тврдњу како се "нека муслиманска заједница буни у Америци и Канади" зато што је он у добрим односима са премијером Израела Бењамином Нетањахуом и што слиједи политику америчког предсједника Доналда Трампа.

Он је навео да ће из Чикага вјероватно отићи у Вашингтон, гд‌је би требало да се сусретне са једним бројем конгресмена, а затим ће се поново вратити у Чикаго да прими признање и учествује у церемонији на коју је позвано више 500 званица.

Додик је појаснио да се то признање дод‌јељује државницима и да га је добио значајан број предсједника Америке и других земаља, важних личности у борби за слободу и демократију, тако да је и њему част.

Он је додао да му је драго због реакције из Сарајева јер сматра да без те љутње не би био комлетан утисак.

Додик је подсјетио да Елмедин Конаковић није БиХ и оцијенио да су у Сарајеву против свега што раде у Републици Српској.

"Али, вид‌јећемо, то је питање и за домаћине. Људи који то организују ниједног тренутка нису довели у питање да ће се то десити и одржати, тако да ја 25. путујем и имаћу неколико важних састанака", рекао је Додик новинарима у Београду, преноси Срна

