Випотник: Сјеча 25 здравих стабала резултат самовоље и незнања

Сјеча око 25 здравих стабала на обали Врбаса изазива огорченост и невјерицу свих који су расли на обалама ове ријеке, те одговорност за то треба да сносе они који су сјечу испланирали и наредили, изјавио је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.
- Сјеча здравих стабала да би се направила још једна сликовница о Бањалуци на води и саградило још једно Потемкиново село које би сакрило да се испод блиставих кулиса крије самовоља, незнање и потпуно одсуство одговорности Градске управе, изазивају огорченост и невјерицу - рекао је Випотник.
Он је навео да прича о бањалучкој ривијери, која се упорно гура, без усвојених просторно-планских докумената, дозвола, не водећи рачуна о објектима и зонама који су под заштитом, можда може донијети лајкове на друштвеним мрежама, али ће трајно уништити обале Врбаса, алеје, препознатљиво градско језгро.
Випотник је истакао да накнадна памет, изазвана протестима због сјече стабала уз Врбас, представља гашење пожара дјечјим пиштољем на воду, односно седатив за јавност, пише Срна.
- Није у реду да буду кажњени они који су држали сјекиру, јер они том сјекиром часно зарађују свој хљеб са седам кора. Оставке и казне треба да сносе они који су ту бесправну сјечу испланирали и наредили - поручио је Випотник.
Из "Вода Српске" саопштено је да ова јавна установа није дала сагласност за сјечу стабала уз ријеку Врбас у Бањалуци, те да је искључива одговорност за уништавање биодиверзитета на том подручју на Граду и лицима која су сјекла дрвеће.
Центар за животну средину објавио је видео из Бањалуке који приказује да је посјечено више од 25 стабала уз Врбас.
- Питамо град Бањалуку ко је и зашто посјекао око 25 стабала и то претежно врба које су украс ове ријеке и битан дио њеног еко-система? ️Да ли је ово такозвано уређење обале, да ли се стабла сијеку да би им се коријење забетонирало? Зашто се убијају здраве врбе, симбол Бањалука?! - навели су из овог центра.
