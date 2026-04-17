Воде Српске: Није дата сагласност за сјечу стабала уз Врбас, одговорност на Граду Бањалука

Из Вода Српске саопштено је да ова јавна установа није дала сагласност за сјечу стабала уз ријеку Врбас у Бањалуци, те да је искључива одговорност за уништавање биодиверзитета на том подручју на Граду и лицима која су сјекла дрвеће.
У саопштењу из ове установе се наводи да је, у случајевима када се правна или физичка лица обрате са захтјевом за уређење обале водотокова, пракса да се даје сагласност за уклањање ниског растиња и шибља, али уз обавезно задржавање високог растиња које врши природну стабилизацију обале.
"Стога, за уништавање биодиверзитета ријеке Врбас у Бањалуци искључиво су одговорни Град Бањалука, као инвеститор и лица која су директно извршила сјечу стабала", поручили су из Вода Српске, поводом тврдње градоначелника Драшка Станивуковића да је постојала сагласност ове установе.
Подсјећају да је у рјешењима о водној сагласности од 14. октобра 2025. године за уређење обале ријеке Врбас на локацији од Шведске плаже до Бање Врућице и од 17. новембра 2025. године за изградњу шеталишта и обалоутврде са водоцрпилиштем на дионици од Градског моста до моста "КАБ", која су издата Граду Бањалука као инвеститору, изричито наведено да радови не смију довести до нарушавања постојећег биодиверзитета.
"У наведеним рјешењима нигдје се не наводи сагласност за `одређене интервенције на зеленилу` нити за уклањање растиња или сјечу стабала, "истиче се у саопштењу.
Станивуковић је раније рекао да су стабла на обали Врбаса у оквиру уређења риве "посјечена грешком", као и да постоје све неопходне сагласности за уређење обале и да ће радови бити настављени планираном динамиком.
"Према до сада утврђеним чињеницама, уклоњено је 20 стабала, укључујући једну врбу – симбол града и ријеке по којој носи име, као и неколико топола, те дио шибља које пројекат третира", саопштено је из Градске управе.
Центар за животну средину објавио је видео из Бањалуке који приказује да је посјечено више од 25 стабала уз Врбас.
"Питамо град Бањалуку ко је и зашто посјекао око 25 стабала и то претежно врба које су украс ове ријеке и битан дио њеног еко-система? ️Да ли је ово такозвано уређење обале, да ли се стабла сијеку да би им се коријење забетонирало? Зашто се убијају здраве врбе, симбол Бањалука?!", навели су из овог центра.
