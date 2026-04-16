Инфлуенсер прозвао Станивуковића због сјече стабала на Врбасу: Па је*о ја мајку, ко сте ви људи?

16.04.2026 19:47

Милош Орлић коментарише сјечу стабала уз Врбас
Инфлуенсер Милош Орлић бурно је реаговао на вијест да су посјечена стабла уз Врбас, што је изазвало огорчење и бијес Бањалучана.

"Бањалучки сан. Исјећи свако дрво уз ријеку, да то бетонираш да људи могу шетати. Као да морају да се ураде све ваше праксе, одакле год, стављање читаве ријеке у је*ено бетонско корито. Као да не можемо баш због тога што имамо овакав Врбас, да га очувамо баш таквим, јер је баш такав јединствен. Ако ћемо већ да градимо шеталиште уз Врбас, што је пожељно и лијепо, онда то може да се уради на питомији начин. Постоје људи који знају да то изведу, а не да се неповратно уништи ријека коју имамо. Та јединствена љепота, па је*о ја мајку, ко сте ви људи?", поручио је Орлић у свом видеу.

Преко пута тврђаве Кастел на обали Врбаса исјечена су деценијама стара стабла укључујући и једну врбу, симбол града и ријеке по којој носи име. Све је сасјечено у име "Бањалучке риве", великог пројекта који су изњедрили градски мислиоци.

Бања Лука

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић одговорност пребацује на друге. Каже да није било довољно пажње и бриге, што је по њему недопустиво.

Он лично, каже да не може бити присутан на свим градилиштима, због тога одговорност пребацује на други и додаје да је предвиђена садња 50 нових стабала.

