Logo
Large banner

Деманти Милоша Орлића

16.04.2026 20:00

Коментари:

0
Милош Орлић коментарише сјечу стабала уз Врбас
Фото: Printscreen/Instagram

На порталу АТВ-а 16.04.2026 објављен је текст под насловом "Инфлуенсер прозвао Станивуковића због сјече стабала на Врбасу: Па је*о ја мајку, ко сте ви људи?". Милош Орлић демантује дијелове текста.

Деманти преносимо у цјелости:

"Јасно истичем да су наводи изнесени у наведеном тексту нетачни и непотпуни, те резултат погрешне транскрипције и интерпретације мог видео садржаја, на начин који мијења његово стварно значење и контекст.

У свом обраћању ни у једном тренутку нисам поменуо нити се директно обратио Драшку Станивуковићу, нити сам било коју изјаву усмјерио ка било којој конкретној особи. Не зато што избјегавам некога да прозовем, већ из разлога што још увијек није утврђено чија је одговорност ово срамотно сјечење поменутих стабала уз ријеку Врбас.

Посебно указујем на начин на који је у наслову издвојен дио моје изјаве који садржи псовку. Иако је та реченица заиста изговорена, у оригиналном видеу она долази на самом крају и представља израз разочарења и фрустрације, без упућивања на било коју конкретну особу.

У наслову је, међутим, тај дио издвојен и представљен у контексту наводног прозивања Драшка Станивуковића, чиме се мијења смисао изјаве и ствара утисак личног напада, што није тачно.

Такође, истичем да је у тексту погрешно пренесен кључни дио моје изјаве. У оригиналном видеу наводим „лоше праксе, одакле год из свијета и Европе", док је у тексту то измијењено у „све ваше праксе", чиме се мијења смисао и погрешно имплицира обраћање одређеним актерима.

Додатно, начин на који је текст структурисан, гдје се након мог обраћања наставља са другим изјавама без јасног разграничења, доприноси погрешној интерпретацији и сугерише везе које у стварности не постоје.

Овакве измјене представљају извлачење из контекста и доводе јавност у заблуду о стварној поруци мог обраћања. Ова тема јесте важна и актуелна, али то не оправдава сензационалистички приступ који нарушава основне стандарде професионалног новинарства. Уколико медиј није у стању да теми приступи истраживачки и у складу са новинарском професијом, није у реду ни да на овакав начин манипулише мојим јасно и прецизно изнесеним мишљењем у мом видеу објављеном на мом профилу.

Овакав начин извјештавања не представља тачно и одговорно информисање јавности, већ облик сензационализма и скретања пажње са стварног проблема, а то је у овом случају сјеча здравих стабала уз корито ријеке Врбас."

Напомена: Тражене измјене су начињене у поменутом тексту.

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner