Велики дио Бањалуке остаје у мраку, провјерите да ли је и ваша улица на списку

Због планираних радова на електромрежи, данас ће доћи до привремених прекида у снабдијевању електричном енергијом у бројним бањалучким улицама и насељима.
Према најавама из предузећа "Електрокрајина", најдужа искључења планирана су у периоду од 08.30 до 14.30 за дијелове насеља Агино Село и Бочац.
Нешто краћи застоји очекују мјештане сљедећих локација:
Од 09.00 до 12.00: Струје неће бити у дијеловима улица Игманска, Мословачка, Романијска, Зеленгорска и Раде Марјанца.
Од 09.00 до 13.00: Без напона ће остати потрошачи у дијеловима насеља Рекавице и Крупа на Врбасу.
Најобимнији радови изводиће се у термину од 09.00 до 14.00, када ће без струје бити улице Љевчанска и Краља Александра I Карађорђевића. У истом периоду, планирана су искључења и у насељима Јаворани, Бастаси, Новаковићи, Вујиновићи, Залужани и Пријечани.
