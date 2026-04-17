Logo
Large banner

Велики дио Бањалуке остаје у мраку, провјерите да ли је и ваша улица на списку

Аутор:

АТВ
17.04.2026 07:11

Коментари:

0
Стубови за струју.
Фото: АТВ

Због планираних радова на електромрежи, данас ће доћи до привремених прекида у снабдијевању електричном енергијом у бројним бањалучким улицама и насељима.

Према најавама из предузећа "Електрокрајина", најдужа искључења планирана су у периоду од 08.30 до 14.30 за дијелове насеља Агино Село и Бочац.

Нешто краћи застоји очекују мјештане сљедећих локација:

Од 09.00 до 12.00: Струје неће бити у дијеловима улица Игманска, Мословачка, Романијска, Зеленгорска и Раде Марјанца.







Од 09.00 до 13.00: Без напона ће остати потрошачи у дијеловима насеља Рекавице и Крупа на Врбасу.

Најобимнији радови изводиће се у термину од 09.00 до 14.00, када ће без струје бити улице Љевчанска и Краља Александра I Карађорђевића. У истом периоду, планирана су искључења и у насељима Јаворани, Бастаси, Новаковићи, Вујиновићи, Залужани и Пријечани.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

13

Почело десетодневно примирје између Либана и Израела

07

11

Велики дио Бањалуке остаје у мраку, провјерите да ли је и ваша улица на списку

07

07

Мушкарац из БиХ 20 година подизао пензију покојне супруге

07

00

Два мушкарца тешко повријеђена у одвојеним незгодама

06

57

АТВ јутро, 17.04.2026.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner