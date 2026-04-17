Мушкарац из БиХ 20 година подизао пензију покојне супруге

17.04.2026 07:07

Фрапантан случај социјалне преваре потресао је Аустрију након што је откривено да је држављанин Босне и Херцеговине пуних 20 година незаконито подизао пензију своје покојне супруге.

Користећи се фалсификованом документацијом, овај мушкарац је оштетио аустријски буџет за невјероватних 528.000 конвертибилних марака.

Иако је његова супруга преминула још 2006. године, осумњичени је успио да одржи привид њеног живота пред надлежним институцијама. Кључ ове дугогодишње обмане биле су лажне потврде о животу, помоћу којих је деценијама доказивао да је корисница пензије и даље жива.

Мјесечно је на рачун покојнице стизало око 1.500 евра (близу 3.000 КМ), а превара је разоткривена тек 2026. године након детаљне провјере Завода за пензионо осигурање.

У случај се укључила посебна радна група за сузбијање социјалних превара (СОЛБЕ). Епилог истраге је сљедећи:

Блокадом рачуна спасено је свега 111.500 КМ, док је остатак новца неповратно изгубљен.

Иако су истражиоци склопили комплетан мозаик ове малверзације, правна држава је остала немоћна. Након што је случај пријављен тужилаштву, утврђено је да је и сам осумњичени у међувремену преминуо, због чега кривични поступак неће бити покренут.

Аустријске власти истичу да се борба против ове врсте криминала наставља. Радом специјализованих тимова до сада је откривена штета од укупно 309 милиона марака, а случај држављанина БиХ само је један у низу који показује потребу за строжим контролама исплата у иностранство, преноси радиосарајево.ба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

