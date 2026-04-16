Logo
Large banner

Трамп опет критиковао НАТО: Замолио сам их да се укључе у малу ситуацију и нису стали уз нас

Аутор:

АТВ
16.04.2026 22:31

Коментари:

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jen Golbeck

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је НАТО "сам себи створио проблем", оптуживши савез да није пружио подршку Вашингтону када је то било потребно. Истовремено је најавио долазак челника Израела и Либана у Вашингтон у наредним данима, гд‌је би требао бити одржан састанак који је описао као хисторијски.

Одговарајући на питања новинара у Бијелој кући, Трамп је критиковао однос НАТО-а према САД-у.

"Трошимо билионе и билионе долара на НАТО, а када сам их замолио да се укључе у једну знатно мању ситуацију... нису стали уз нас... нико од њих. Ми смо стали уз Украјину... када је годинама имала проблема, били смо уз њу... Не вјерујем да би стали уз нас у случају великих проблема и зато мислим да су сами себи створили проблем", рекао је.

Говорећи о ситуацији на Блиском истоку, Трамп је најавио да би лидери Израела и Либана могли ускоро допутовати у Вашингтон. Навео је да је већ разговарао с обје стране након постизања примирја и да ради на дугорочнијем рјешењу.

"То је врло узбудљиво. Мислим да ћемо постићи договор према којем ћемо имати састанак, први пут у 44 године, и Либан ће се састати с Израелом. Вјероватно ће се то догодити у Бијелој кући током сљедеће седмице или двије", поручио је Трамп.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner