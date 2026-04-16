"Нису ми дали да најавим опроштајни концерт": Лепа Лукић поручила да ће пјевати док је жива

АТВ
16.04.2026 22:11

Легенда народне музике Лепа Лукић одржала је вечерас солистички концерт, а на самом почетку обратила се публици емотивним ријечима.

Пред публику у Сава центру изашла је у комбинацији од 10.000 евра, коју је специјално за њу одабрао Боки 13, а одмах по изласку на сцену запјевала је без музике и то пјесму "Милочају моје родно место".

Након тога Лепа Лукић је одржала емотиван говор и захвалила се својој вјерној публици што су уз њу шест деценија.

- Нису ми дали да најавим опроштајни концерт, рекли су да не треба да најављујем, да ћу још дуго пјевати, али пошто су назвали "За вечност", то значи пјеваћу док сам жива - рекла је Лепа Лукић и наставила:

- Желим да вам се од срца захвалим што ме бодрите пуних 60 година. Да није вас, не бих ни трајала 60 година. Са мном сте расли, старили и доживјели смо да се поново сретнемо у овим, мојим позним годинама. Мислим, ја године не осјећам, имам доста година, а не изгледам тако. Имам ја огледало - поручила је Лепа уз осмех, па запевала "Од извора два путића".

(информер)

