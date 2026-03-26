Лепа Лукић открила жељу Зорице Брунцлик: ''Звала ме је и рекла..''

Аутор:АТВ
26.03.2026
17:15
Коментари:0
Пјевачица Зорица Брунцлик недавно је подвргнута другој операцији, а током опоравка највећу подршку пружа јој породица. Уз њу су стално и пријатељи са естраде, који прате њено здравствено стање.
Њена дугогодишња колегиница, Лепа Лукић, истакла је данас да је имала прилику да се чује са Зорицом, те да ће ићи код ње у посјету.
- Ја сам се чула с њом, посјете нису дали. Не може да се посјећује, али смо се чуле. Звала ме лично она када је изашла из шок собе, рекла је да се добро осјећа и да је извршена операција - истакла је Лепа.
- Она је жељела да ја дођем код ње кући када изађе из болнице. Кемиш је рекао да излази сутра, ако буде тада, нећу моћи због снимања, али одмах четвртак, петак, бићу код ње - рекла је Лепа за Право лице естраде.
У овим тренуцима највећу подршку пружа јој породица, која је константно уз њу и води рачуна да јој ништа не недостаје, преноси Телеграф.рс.
