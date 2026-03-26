МУП хитно реаговао: Ухапшена четворка која је варала људе преко Воцапа

26.03.2026

16:46

У Србији је спроведена акциа усмерена на разбијање ланца Воцап превара у којој је ухапшено четири особе због сумње да су преварили грађане за око осам милиона динара.

Ухапшени су А. Р. (47) и Г. Н. (59) из Србије, као и И. К. (38) и Е. Т. (28), држављани Руске Федерације, који су осумњичени за кривична дјела превара, фалсификовање и злоупотреба платних картица и неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података, саопштио је МУП.

Сумња се да су они организовали и реализовали тзв. Воцап превару, у којој је оштећен велики број грађана Србије за, колико је до сада утврђено, осам милиона динара.

У сарадњи са припадницима полицијских станица у Смедеревској Паланци и Великој Плани, извршен је претрес станова и других просторија које осумњичени користе, у којима су пронађени предмети за које се сумња да су коришћени приликом извршења наведених кривичних дјела, преноси Б92.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

Акцију су спровели припадници Службе за борбу против високотехнолошког криминала, Управе за технику, у координацији са Посебним одјељењем за борбу против високотехнолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду.

У саопштењу је наведено да је реализованом акцијом остварен значајан резултат у борби против високотехнолошког криминала, посебно имајући у виду обим и посљедице извршених кривичних дјела, као и број грађана Србије који су оштећени овом преваром.

Министарство унутрашњих послова је најавило да ће наставити интензиван рад на откривању и процесуирању свих извршилаца кривичних дјела из области високотехнолошког криминала, као и на заштити грађана у дигиталном окружењу.

