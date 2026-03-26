Лопови из куће ове породице однијели сву уштеђевину: Ако ово видите код врата, ви сте сљедећи на мети

26.03.2026

15:23

Лопови из куће ове породице однијели сву уштеђевину: Ако ово видите код врата, ви сте сљедећи на мети
Фото: Танјуг

Ивановићи из Девића код Ивањице преко ноћи су остали без свега што су годинама стварали. Наиме, непознати пљачкаш, који је знао да ће 21. марта Славиша са супругом отпутовати за Београд, искористио је њихово одсуство.

Када су се вратили, затекли су призор који, како кажу, неће моћи да избришу из сјећања док су живи. Разваљена врата, разбацане ствари, преврнути ормари – дом претворен у мјесто хаоса и туге. Оно што највише боли јесте чињеница да је нестало 72.000 евра – њихова цјелокупна уштеђевина.

Полиција је одмах обавила увиђај, а инспектори интензивно раде на расвјетљавању овог тешког кривичног дјела. Мјештани су узнемирени – међу њима се увукао страх, јер ако се ово догодило Ивановићима, питају се ко је сљедећи.

Сви се надају да ће починилац ускоро бити пронађен – не само због правде, већ и да би породица Ивановић макар дјелимично повратила вјеру да се оваква неправда може исправити.

Ево како можете знати да сте на мети лопова

Ово су суптилни знакови које остављају да би провјерили да ли је неко код куће:

Ако рекламни леци данима стоје закачени за кваку или вире из поштанског сандучета, то је јасан знак да никога нема. Лопови понекад остављају комадић папира, провидну траку или чак ситан новчић на ивици врата. Ако предмет испадне, неко је отварао врата. Ако стоји – стан је празан.

На штоковима врата или поред интерфона могу се појавити ситни симболи (крстић, круг, троугао) који им служе као шифра за "богат плен", "празан стан" или "опасан пас", преноси Телеграф.рс.

