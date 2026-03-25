Иран споменуо Србију: Заувијек ће се памтити

25.03.2026
20:29
Иранска амбасада у Србији објавила је поруку поводом годишњице НАТО бомбардовања СР Југославије 1999. године, те су повукли паралелу са актуелним ратом Сједињених Држава и Израела против Ирана.
"24. март 1999: датум који ће заувијек остати запамћен. Прије 27 година НАТО је покренуо илегалну, 78-дневну агресију на Србију, кршећи међународно право без мандата Савјета безбједности УН", објавила је амбасада на друштвеним мрежама.
March 24, 1999: A date that lives in infamy. — I. R. Iran Embassy in Serbia (@IraninSerbia) March 25, 2026
27 years ago, NATO launched an illegal, 78-day aggression against Serbia, violating international law without any UNSC mandate. The bombing deliberately targeted civilian infrastructure, including schools and hospitals, and led to the… pic.twitter.com/I447kFaEGh
Додају да су у нападима "намјерно гађани цивилни објекти, укључујући школе и болнице", те да су страдали бројни цивили и дјеца, преноси "Индекс".
Паралела са актуелним сукобом на Блиском истоку
Иранска амбасада тврди да се "историја данас трагично понавља кроз незакониту и криминалну агресију САДа и Израела против Ирана".
"Од Београда до Техерана, видљив је исти образац насиља и игнорисања међународног права и људских живота", поручују.
У објави се додатно истиче да су Србија и Иран "симболи отпорности и пркоса" те да ће "остати снажни и уједињени".
Објаву су попратили илустрацијом на којој су испреплетене заставе Србије и Ирана.
Објава иранске амбасаде долази у тренутку док траје рат између САД и Израела с једне стране и Ирана с друге, који је почео крајем фебруара координисаним нападима на иранске војне и инфраструктурне циљеве.
Иран је након тога узвратио нападима на Израел и америчке савезнике у регији те запријетио Ормуским заливом, који је кључни правац за глобалну трговину нафтом, чиме се сукоб проширио на цијели Блиски исток.
Подсјећамо, НАТО агресија на Савезну Републику Југославију почела је 24.марта 1999. године у вечерњим часовима, без одобрења Савјета безбједности УН, и трајала је 78 дана.
Убијен је 1.031 припадник војске и полиције, а погинуло је око 2.500 цивила, међу њима 89 дјеце.
Рањено је око 6.000 цивила, од којих 2.700 дјеце, као и 5.173 војника и полицајаца, а 25 особа води се као нестало.
Током 11 седмица агресије готово да нема града у Србији који се није нашао на мети, преноси Срна.
НАТО је извршио 2.300 удара и бацио 22.000 тона пројектила, међу којима 37.000 забрањених касетних бомби и оних пуњених обогаћеним уранијумом.
И Бањалука се јуче присјетила почетка НАТО бомбардовања. Оглашавање сирена за узбуну са једноличним тоном сигнала "престанак опасности" на подручју Бањалуке синоћ је симболично означило сјећање на 27 година од почетка НАТО агресије на тадашњу СР Југославију.
Огласиле се сирене за узбуну у Бањалуци
Сирене су се огласиле у 19.55 часова, у вријеме када је 24. марта 1999. године почело бомбардовање НАТО снага, а пијетет жртвама агресије одат је и гашењем свјетала на згради Градске управе.
