Ивица Дачић открио детаље здравственог стања: "Лебдио сам између живота и смрти"

25.03.2026
17:00
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић огласио се мјесец дана након тешког здравственог стања кроз које је прошао, откривајући детаље борбе за живот која је, како каже, почела 25. фебруара.
Како је навео, тог дана око 15 часова сам је стигао у Клинички центар, не слутећи озбиљност ситуације.
– Мјесец дана. Прије тачно мјесец дана, тог страшног и црног дана 25. фебруара, био сам на ивици између живота и смрти. Први пут вам се обраћам са неким детаљима везаним за те дане. Тога дана око 15 часова стигао сам у Клинички центар,ушао сам сам без помоћи љекара,без икакве свијести о томе да ми то може бити посљедње поподне мог живота. Како ја то обично радим, поздравио сам се са свима и још их питао како су. Љекари су се загледали,како ја сам идем,како могу?! Нисам био свјестан шта све значи и кад су ме хитно упутили на интензивну његу Клинике за пулмологију – написао је министар Ивица Дачић на свом званичном Инстаграм налогу.
Љекари су, према његовим ријечима, одмах реаговали и упутили га на интензивну његу Клинике за пулмологију, гдје су га дочекала двојица љекара, за које каже да су му спасили живот.
– Дочекала су ме двојица љекара, како се испоставило моји лични хероји, који су ми спасили живот и оздравили ме. Звали се се Спасоје и Здравко. Колико симболике,да ме спасу и оздраве! Спасоје Попевић ми је рекао да је он мој велики дужник,да му је син настрадао у Рибникару и да сам му ја као министар спољних послова помогао да хитно добију америчку визу и да никад није био у прилици да ми захвали. Други љекар, Здравко Брковић, каже ми да му је покојни патријарх Иринеј дједа по мајци и да сам им помагао док је патријарх био жив. Никад те људе нисам видио и сад ће неко рећи да је то све случајно да баш они спасавају мој живот – навео је Ивица Дачић.
Министар је открио и да је у једном тренутку његово стање било изузетно тешко.
– Супрузи сам посљедњу поруку пустио око 19 часова. Каже ми Здравко да ми је сатурација пала на 42, да сам остао без свијести, да ме је прикључио на машину. И тако пет дана и ноћи, како ми је име Ивица предодредило, лебдио сам између живота и смрти – навео је Дачић.
Како каже, пробудио се 2. марта, на рођендан свог покојног оца, чега се сјећа као посебног тренутка.
Србија
Језиво насиље: Звјерски насрнуо на супругу, ударао је шакама у главу
– Пробудио сам се изјутра, на рођендан мог покојног оца Десимира. Ја се ничега не сјећам, осим те слике поновног буђења за коју сам сигуран да сам је већ видио – навео је министар.
Ивица Дачић је захвалио љекарима и медицинском особљу на бризи, као и свима који су, како је рекао, молитвама и подршком били уз њега у најтежим тренуцима. Истакао је да се и даље опоравља и налази на прегледима, али да очекује да ће ускоро наставити са редовним обавезама.
– Људи чувајте своје здравље, чините добра дјела, јер добро се добрим враћа. Бринете се око свачега, а схватите да је само један Суд важан, Његов! Хвала свима који сте својим молитвама и бригом помогли да прођем тај Страшни Суд. Ништа у животу није случајно. Божји путеви су чудесни. Вратио сам се међу живе, са надом да ћу бити достојан тог задатка. Хвала свим љекарима и медицинском особљу Клинике за пулмологију. Још сам на прегледима у Клиничком центру, хвала свима који о мени брину. Кад изађем сљедеће недјеље, даће Бог, да наставим тамо гдје ми је суђено и речено – поручио је министар, преноси Телеграф.
