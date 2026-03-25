Logo
Large banner

Албанце шириоце мржње експресно стигла карма - ВИДЕО

Аутор:

АТВ

25.03.2026

16:27

Коментари:

1
Похапшени Албанци
Фото: Screenshot

Четири држављана Албаније ухапшена су у Србији због сумње на изазивање националне, расне и вјерске мржње и нетрпељивости, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.

Ријеч је о особама иницијала А.С. (37), Е.В. (42), Е.Г. (48) и А.Ц. (21).

Према наводима полиције, сумња се да је један од осумњичених објавио видеоснимак на друштвеној мрежи Фејсбук, на којем се заједно с осталима налази у возилу током вожње кроз Србију, при чему су, како је наведено, користили непримјерене симболе и изјаве.

“Сумња се да је А. С. на дан обиљежавања почетка НАТО агресије, на свом налогу на друштвеној мрежи Фејсбук јавно објавио видео запис на којем се налази у аутомобилу Ауди у друштву осталих осумњичених, у вожњи на ауто-путу кроз Србију, гдје су на непримјерен начин показивали симболе 'Велике Албаније', те вербално, у негативном контексту спомињали Републику Србију, уз непримјерене ријечи”, стоји у саопћењу МУП-а.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће бити предати Вишем јавном тужилаштву у Београду, у оквиру Посебног одјељења за борбу против високотехнолошког криминала.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Albanci

mržnja

Србија

хапшење

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Нова правила СЕПА: Србија 5. маја улази у европску зону плаћања

Србија

Нова правила СЕПА: Србија 5. маја улази у европску зону плаћања

8 ч

0
Очи у очи са родитељима: Коста К. под ротацијом доведен у Специјални суд

Србија

Очи у очи са родитељима: Коста К. под ротацијом доведен у Специјални суд

10 ч

0
Испливала тајна о Стели Савић чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

Србија

Испливала тајна о Стели Савић чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

10 ч

0
Патријарх Порфирије служи помен страдалима у НАТО агресији

Србија

Патријарх Порфирије: Без изузетка смо се нашли у ратном пламену

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

07

Сијарто: Брисел се мијеша у мађарске изборе

18

58

Централне вијести, 25.03.2026.

18

57

Преминуо чувени Ален Бибић

18

56

Пукла тиква: Влаховић раскинуо са дугогодишњом партнерком

18

48

Има само 18 година и већ вози камион: Мартина одушевила све

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner