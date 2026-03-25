Албанце шириоце мржње експресно стигла карма - ВИДЕО

25.03.2026
Четири држављана Албаније ухапшена су у Србији због сумње на изазивање националне, расне и вјерске мржње и нетрпељивости, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.
Ријеч је о особама иницијала А.С. (37), Е.В. (42), Е.Г. (48) и А.Ц. (21).
Према наводима полиције, сумња се да је један од осумњичених објавио видеоснимак на друштвеној мрежи Фејсбук, на којем се заједно с осталима налази у возилу током вожње кроз Србију, при чему су, како је наведено, користили непримјерене симболе и изјаве.
“Сумња се да је А. С. на дан обиљежавања почетка НАТО агресије, на свом налогу на друштвеној мрежи Фејсбук јавно објавио видео запис на којем се налази у аутомобилу Ауди у друштву осталих осумњичених, у вожњи на ауто-путу кроз Србију, гдје су на непримјерен начин показивали симболе 'Велике Албаније', те вербално, у негативном контексту спомињали Републику Србију, уз непримјерене ријечи”, стоји у саопћењу МУП-а.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће бити предати Вишем јавном тужилаштву у Београду, у оквиру Посебног одјељења за борбу против високотехнолошког криминала.
Србија
8 ч0
Србија
10 ч0
Србија
10 ч0
Србија
21 ч0
