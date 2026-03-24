Патријарх Порфирије: Без изузетка смо се нашли у ратном пламену

24.03.2026
Патријарх српски Порфирије изјавио је да сваки пут, у оваквим приликама, када се с правом очекује мудра и племенита порука, колико год бирали ријечи остајемо са дубоким утиском беспомоћности да искажемо дубину трагедије коју смо доживјели као народ.
"Радујем се, иако је тужан повод нашег сабрања. То је тако зато што је за нас хришћане управо пут крста увертира, увод у васкрсне радости. Тужна, али света успомена на једну од посљедњих голгота нашег кртоносног народа, страшно НАТО бомбардовање отпочето на данашњи дан претворило је нашу отаџбину у ужасно стратиште. Читава наша земља, са свим градовима и селима, као и сви њени становници без изузетка једностраном одлуком моћника овог свијета нашли су се у ратном пламену који је гутао све пред собом", навео је патријарх Порфирије.
Он се помолио за дјевојчице Ирену Митић и Милицу Стојановић.
"Једна је у тренутку своје мученичке смрти имала 12, а друга 15 година. Посебно је за нас лично, а вјерујем и за сваког хришћанима и човјека добре воље, показатељ поражавајућег људског пада чињеница да је на бомби која је усмртила Ирену док је на њиви свом ујаку помагала у сјетви кукуруза урезан руком извјесног Ерика Р. стајао наслов: Лоша времена, зар то није дивно! Ово убиство, као и порука испуњена морбидним цинизмом слична оном која је нашем народу бомбама стизала са исте стране свијета у дане празновања Васкрса 1944. године недвосмислено откривају много тога о корену и природу рата вођеног против слодобољубивог, нашег српског народа", рекао је патријарх Порфирије.
Он је апеловао на цијели свијет, а посебно на оне који доносе судбоносне одлуке који се тичу свих, да обуставе крвопролића и ратна разарања, а да све таленте и снаге уложимо у очување мира у себи и ширења мира у цијелом свијету.
