Додик: НАТО агресијом учињена историјска неправда

24.03.2026
Овај се дан памти по ономе што се десило нашем народу. По други пут тукао нас је највећи војни савез у историји који се у два наврата вјежбао над Србима у два налета, прво над Републиком Српском, а касније над Србијом како би овде остварио своје амбиције и одабрао је баш Србе да баш на њих баца осиромашени уранијум који је погодио и нашу будућност, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Он је истакао да је НАТО агресијом Србији учињена огромна историјска неправда.
Подсјетио је на дјецу која се лијече од болести које су посљедица осиромашеног уранијума.
"Одабрали су баш Србе да убијају, бацали осиромашени уранијум, то се не може опростити. Гађали су мостове, школе, болнице, возове, њиве, све што су стигли. Убијали су наш народ у жељи да убију наш дух. Сада знамо да су сваки свој погодак прослављали, радујући се како су способни да убијају дјецу "
Србија
Обиљежавање Дана сјећања у Врању, присуствују Вучић и Додик
"Гађали су све што су стигли. Гађали су наш народ да би убили наш дух", рекао је Додик у Врању поводом обиљежавања годишњице почетка НАТО агресије на СРЈ 1999. године гдје се одржава централна државна манифестација Дан сјећања.
Побиједио је живот, поручио је Додик.
Додик је рекао да је бомбардовање имало за циљ и затварање Срба у немогућу илузију, каква је БиХ, у којој не могу да искажу свој укупни капацитет.
Он је поручио да Срби не смију дозволити да воде туђе ратове, нити идеологије, већ да граде једну идеологију - националну српску.
Он је навео да Српска нема намјеру да одустане, да ће се и даље борити, те захвалио Србији на подршци.
"Желим да сачувамо мир и безбједност, да Српска што више буде са Србијом, то нам нико не може забранити", поручио је Додик.
Истакао је да вјерује да ће сви Срби једног дана бити у једној држави и да то неће остварити ратом.
