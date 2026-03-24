Да ли ће опозиционари заједнички дјеловати?

Аутор:АТВ
24.03.2026
19:19
Коментари:2
У опозицији поново иста дилема – заједно или свако на своју страну. Док једни позивају на јединство и спуштање тензија унутар својих редова, други већ излазе са именима и конкретним комбинацијама за опште изборе. Јасно је да се борба не води само против власти, него и унутар саме опозиције. СДС-овци најављују и разговоре са опозиционим странкама о заједничком дјеловању.
"Фокус ових састанака није, нити смије бити, расподјела неких будућих позиција у власти. Овдје се не дијеле фотеље нити се лицитира функцијама. То би била велика грешка и наставак лоше праксе коју гледамо годинама", рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а.
Управо прича о фотељама додатно компликује односе унутар опозиције. У јавности се већ говори о комбинацији у којој би Бранко Блануша био кандидат за предсједника Републике Српске, док се као други кључни кандидат помиње и Драшко Станивуковић. Опозиционар Небојша Вукановић већ мјесецима не крије свој став.
"Ево живи били па видјели, наравно много су бољи односни према нама, ми имамо само један проблем а то да је господин Станивуковић већ сплашњава амбиције да буде кандидат умјесто Бранка Блануше, Бранко Блануша ће бити кандидат за предсједника Републике Српске и то је стратешко питање", рекао је Небојша Вукановић, предсједник Листе за правду и ред.
Оваква ситуације је већ виђена, тврде из СНСД-а. Као и обично, каже Радован Ковачевић на крају се све сведе на неслагања и борбу за позиције унутар опозиције, што бирачи и те како препознају.
"Кад су у питању односи у опозицији, ја се никад тим не бавим али је потпуно је јасно да у свим странкама опозиције се иде ка томе осим код Вукановића се иде ка томе да ће кандидати бити Драшко и Блануша, нажалост ево за Небојшу Вукановића за неког великог борца ипак неће бити прилике, ја не могу да кажем да нисам срећан због тога. Небојша Вукановић није безазлен кандидат он је једини кандидат који би имао подршку свих бошњачких гласача у Републици Српској", рекао је Радован Ковачевић, портпарол СНСД-а.
Док из опозиције говоре о договору и заједничким кандидатима, власт тврди да од тог јединства неће бити ништа.
