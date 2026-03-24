Додик: Опасност је да Вукановић и њему слични уђу у Савјет министара

Аутор:

АТВ

24.03.2026

15:55

Милорад Додик
Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је опасност да неко попут Небојше Вукановића и њему сличних уђе у Савјет министара, дозволи да се тамо доносе закони и да тај помоћни орган претворе у владу.

"Гледао сам синоћ емисију због Радована Ковачевића, а не због другог госта /Небојше Вукановића/. Ту се најбоље огледа све. Вукановић каже 'што се ви буните, тај приједлог закона о допуни Закона о акцизама у БиХ треба да пустите пред Савјет министара, јер Сташа Кошарац свакако неће пустити да то прође'. Неће, то је тачно, али опасност је да Вукановић уђе у Савјет министар и да пусти тај закон. То је проблем", појаснио је Додик.

Он је нагласио да изворни приход припада Републици Српској и не може неко други да управља с њим.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Српски народ нису уништили, постао је још јачи

"Овим законом хтјели су да направе нову праксу. Што више одлука доноси Савјет министара, више га приближавате томе да је то влада. То није влада. Савјет министара је помоћни орган по дефиницији Устава. Али они све више чине да то буде влада и онда ови опозиције из Српске то још "гурају" позивајући се наводно на заштиту грађана", истакао је Додик.

Он је навео да потрошаче у Српској штити Влада Републике Српске и она ће донијети одлуке, према којима ће ићи на враћање дијела средстава од акциза на гориво грађанима Српске и то 10 одсто за привреду, а 20 одсто за грађане.

"И Вукановићу је то популистичка мјера, а није ово што предлажу они који желе од Савјета министара да направе владу", нагласио је Додик.

Више из рубрике

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Српски народ нису уништили, постао је још јачи

47 мин

0
Одбор за уставна питања утврдио четири одговора Уставном суду Српске

Република Српска

Познато шта је утврдио Одбор за уставна питања НСРС

59 мин

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик о привођењу на граници: Ако се ово настави, тражићу реципрочне мјере

1 ч

0
Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима

Република Српска

Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

05

Пореска управа упозорила обвезнике: Ово је рок за подношење пријава

16

04

Тужилаштво објавило детаље хапшења Немање Миљковића и затражило притвор

15

59

Јанша коментарисао изборе: Било је неправилности

15

55

Додик: Опасност је да Вукановић и њему слични уђу у Савјет министара

15

54

Шакири отказани сви концерти

