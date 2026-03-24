Додик о привођењу на граници: Ако се ово настави, тражићу реципрочне мјере

24.03.2026
Нећу дозволити да људи из Републике Српске буду жртве политичких и идеолошких борби унутар Хрватске, а ако се ова пракса настави, тражићу увођење реципрочних мјера, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Хрватска све учесталије злоупотребљава механизме граничне контроле и све чешће малтретира грађане Републике Српске. Најоштрије осуђујем такво понашање.
Нећу дозволити да људи из Републике Српске буду жртве политичких и идеолошких борби унутар Хрватске.
Ако се ова пракса настави, тражићу увођење реципрочних мјера", навео је Додик.
Хрватска све учесталије злоупотребљава механизме граничне контроле и све чешће малтретира грађане Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) March 24, 2026
Најоштрије осуђујем такво понашање.
Нећу дозволити да људи из Републике Српске буду жртве политичких и идеолошких борби унутар Хрватске.
Ако се ова пракса настави,…
Подсјећамо, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић приведен је синоћ на хрватској граници након повратка из Мађарске.
Он се огласио након што је пуштен из притвора, у којем је, како је навео, био 15 сати.
