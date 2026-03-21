Станивуковић претресен на хрватској граници: "Процедура већ добро увјежбана"

Аутор: АТВ
21.03.2026
08:49
Коментари:2
Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке и лидер Покрета Сигурна Српска рекао је да је опет био задржан и претресен у Хрватској.
Како је навео на друштвеним мрежама, имао је "срдачну" добродошлицу, те додао да је процедура већ "добро увјежбана".
"Аеродром – задржавање и претрес. Граница – задржавање и претрес. Кофери – обавезно отварање, да се не пропусти ни најситнији детаљ", навео је Станивуковић.
Република Српска
"Стигао сам": "Кад немаш своју идеју, копирај од другог"
Подсјећамо, лидер ПСС је, када је кренуо у своју турнеју по Великој Британији, такође објавио да је био задржан на хрватској граници.
Бања Лука
2 д1
Бања Лука
3 д9
Република Српска
4 д13
Република Српска
4 д3
Бања Лука
20 ч0
Бања Лука
22 ч0
Бања Лука
23 ч0
Бања Лука
23 ч0
