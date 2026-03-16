Вукановић: Неће проћи Станивуковићева кандидатура

Аутор:Кристина Секерез
16.03.2026
19:32
Коментари:1
Рат на опозиционом фронту у изборној години не јењава. Сви би у фотељу, али их нема за све довољно. Оплео је и данас Небојша Вукановић по Драшку Станивуковићу и Јелени Тривић.
Подршку даје искључиво кандидатури СДС-овог Бранка Блануше. Тамо потврђују Бланушу као кандидата за предсједника Републике Српске. За друге функције, кажу, треба да се сједне за преговарачки сто.
„Нек' на мене иде ко год хоће за члана Предсједништва, али за предсједника мора ићи Блануша зато што он није у кохабитацији.“
Рече Небојша Вукановић и прст опет упери у Драшка Станивуковића. Градоначелник Бањалуке је уцијењен и контролисан човјек, тврди то лидер Листе за правду и ред. Зато, како каже, неће проћи Станивуковићева кандидатура за предсједника Српске. Не прашта ни Јелени Тривић што је попустила првом човјеку града на Врбасу.
„Он не зна да свеже пертле ако му 'ко не покаже и он би био предсједник Републике. Зато што су се он и „Дрина половина“, немојте га звати трећина, јер је он дошао до половине, они су се намлатили пара и сада они мисле да ће они са великим парама бити кандидати. „Бој не бије свијетло оружје, већ бој бије срце у јунака“. Неће бити кандидат и неће проћи те сплеткарошке игре и неће овдје Адам Шукало да се лажно представља као поклисар из Београда, а нека је на част некима попут Јелене Тривић који то прећутно прихватају. Госпођа Тривић је напустила ПДП због Станивуковића, а сада јој Станивуковић, њој и њеним посланицима, каже, млађани човјек пун енергије“, рекао је Небојша Вукановић, предсједник Листе за правду и ред.
СДС опет јасан – кандидат за предсједника Републике Српске је Бранко Блануша. За остале функције нису превише заинтересовани. То може да припадне њиховим коалиционим партнерима. Они пажљивије бирају ријечи. Са свима ће сјести. Огњен Бодирога дипломатски...
„Што се друге инокосне функције тиче морамо сјести сви за исти сто. Ја сам у преговарачком тиму, ја сам тај међу седам људи у СДС-у који ће преговарати и са ПДП-ом, и са Вуканом и са Јеленом, јер тако мора бити и са било којим другим покретима. Уколико смо ми одговорни и не можемо наћи у четири ока неки договор, ми онда смо неозбиљни према гласачима“, рекао је Огњен Бодирога, члан Предсједништва СДС-а.
Припреме за изборе у октобру у државотворној партији увелико трају.
„Да се направи један јасан план рада у сваком општинском и градском одбору, чији је циљ припрема за наредне изборе, јачање инфраструктуре, медијско представљање, план финансирања“, рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а.
Кандидат СДС-а је познат, али расплет унутар опозиције тек слиједи. Много је жеља, фотеља је мало. Управо су оне највећи камен спотицања за опозиционо јединство.
