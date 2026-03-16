Пљуште реакције на оставку Саве Минића

Аутор:Бојан Носовић
16.03.2026
19:17
Коментари:1
Пљуште изјаве, куцкају се фејзбук статуси, пишу се ИКС објаве и саопштења, друга оставка, трећа Влада, Саво Минић. Док једни критикују, други се шале, трећи подржавају.
"Честитам премијеру Сави Минићу што је спреман да још једном докаже да су институције Републике Српске способне да се одбране од свих политичких манипулација и злоупотреба система са којима је Република Српска суочена у оквиру БиХ. Важно је поновити да су и претходне Владе које је водио премијер Саво Минић биле легалне. Ми као Република Српска идемо даље", рекла је
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Даље је одлетио и бањалучки градоначелник али је скуцкао статус.
"Како га год “бациш”, он се три пута врати. Једини “премијер” који одлази да би се вратио, који подноси оставке да би поново био биран.Званично - САВО БУМЕРАНГ!", написао је Драшко Станивуковић, предсједник ПСС-а.
Писаније стижу и од првог СДС-овца. Бранко Блануша је изнио салву осуда и поручио да Минићу не треба дати трећу шансу.
"На челу изврше власти не смије бити човјек који се у констинуитету поиграва институцијама, него нам треба човјек који је у стању обезбиједити стабилност", рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а .
Минићева Влада има више наставака од Рокија, твита Игор Црнадак. Нова оставка пробудила је Небојшу Вукановића. Устао је, узео телефон и рекао.
А мили Боже чуда великога, ово је невјероватно шта се дешава.
Шта се то дешава, главно је питање било и у посланичким редовима. Опозиционари опет гласни.
"Много се озбиљније игра “труле кобиле” него што се ови на власти играју државе", наводи Небојша Вукановић, Листа за правду и ред.
"Шта ћемо са свим одлукама које се тичу ребаланса буџета за 2025, приједлога буџета за 2026, свим законима, повећање плате, пензија. Шта ћемо са тим одлукама", каже Огњен Бодирога, шеф клуба посланика СДС-а у НСРС.
Одговор им брзо стиже од колеге из владајућег клуба. Срђан Мазалица каже да нико осим опозиције не тражи да се пониште донесене одлуке.
"Само опозиција жели суноврат Републике Српске и помиње неко одлучивање и поништавање одлука Владе Републике Српске од 18 јануара", рекао је Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у НСРС.
Мазалица каже да очекује да ће нова Влада у Службеном гласнику изаћи вјероватно у сриједу. Вјероватно је и да би многи ову причу завршили “Трећа срећа је увијек највећа”.
