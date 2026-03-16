Минић: Нећу читати експозе, прочитао сам га прије мјесец дана

Извор:
АТВ
16.03.2026
17:52
Коментари:14
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске у оставци, рекао је у данашњем обраћању посланицима НСРС да нема намјеру читати нови експозе јер га је читао прије мјесец дана и да ће се 100 дана рада Владе важити од тада.
Минић је у свом обраћању поручио да је период иза нас обиловао изазовима. Он се захвалио свима на истрајност и подсјетио на све проблеме које је Српска имала од политичког Сарајева и институција које су наметнули високи представници.
Република Српска
Усвојена оставка Саве Минића
"Период иза нас је обиловао бројним обавезама и изазовима. Били смо свјесни у њиховој офанзиви да морамо проћи тежак и изазован период. Сваки пут смо тачно знали и имали свој циљ. Сваки пут смо имали корак напријед. Сваки пут су код нас биле бијеле фигуре. Сачували смо легитимитет институција Српске. Тумачење њихово на све оно што је до сада било није битно. Није битно ни сада, није битно ни мени као правнику. Добро разликујем шта је правоснажност, а шта извршност неке одлуке. Шта грађани Српске имају од тога што неко нешто добро тумачи, ако то може нанијети институционалну штету Републици Српској? Из тих разлога смо правили политичке маневре који су били битни. Најчешће нисмо наилазили на разумијевање ни овог десног дијела од мене (алудира на опозицију), ни дијела политичког Сарајева, ни оних који једноставно нису били свјесни чињенице у каквом периоду се налазе. Знате да се и дан данас спори 9. јануар. И тада су поједини политичари и одговорни људи имали идеје и одлучност. Колико је времена требало бити истрајан да се такви датум и одлуке одрже на снази. И ово што сам данас урадио не представља ништа, до једну форму у којој ћемо направити и избацити из руку и уста било коме ко жели било шта лоше Републици Српској. По Уставу то мора почети подношењем моје оставке. То није авантуризам, ни нешто што се мени свиђа. Свјестан сам исто тако да се ту не ради о мом осјећању нити комодитету, него о чињеници да ово треба да урадимо да преостали период у мандату ове владе буде период у којем се нећемо бавити овим стварима које искључиво могу користити непријатељу Републике Српске", рекао је Минић.
Он поручује да се прије оставке консултовао са свим предсједницима политичких партија који чине власт и подсјетио да је предсједник Српске Синиша Каран дао подршку за исту ову Владу.
Прије доношења и покретања оваквог маневра, консултовао сам се са свим предсједницима политички партија које чине власт. Предсједник Српске Синиша Каран је рекао да ова Влада на челу са мном има његову подршку. Знамо да нисмо ушли ни у какав авантуризам, него у причу у којој ће господин Каран предложити исту Владу, односно мене за мандатара, а ја предложити исту Владу.
"Нећу читати експозе. Читао сам га прије мјесец. И оних 100 дана ће се важити од тада. Желимо да докажемо да је ово континуитет, да је ово зрела политичка одлука и да апсолутно ништа не стоји", рекао је Минић.
Он наглашава да данашњом оставком није престала да функционише Влада Републике Српске.
"У овом статусу подношења оставке могу да останем мјесецима и да Влада функционише. Ови што причају нешто, чињеница је да не разумију. Ово је формални дио у коме да би имали предлагача који је повјерен, овјерен и донио увјерење из ЦИК-а предложио НСРС мандатара и завршио сву ту причу. Не ради се ово због амбасадора, а најмање због Уставног суда. Уставни суд је прије неколико мјесеци донио одлуку у којој је рекао да није надлежан за ово. Не може Уставни суд донијети другу одлуку. Постоји нешто што се зове судска пракса. Најмање смо ово радили због Уставног суда. Али, они напишу да нису надлежни, а споре законитост избора Владе. Онда све активности које радимо буду пропраћене додатним објашњењем да ово није битно", рекао је Минић.
Он поручује да оно што је чуо од страних амбасадора се не односи на њихову жељу или вољу.
"Имали смо озбиљне састанке који су се односили на инвестиције у Српској, улагање у инфраструктуру, енергетику, путеве. Сваки пут када би дошли из Сарајева пренијели би нам информацију како политичко Сарајево говори да овдје неко није легалан. Сваки пут је то изискивало умјесто да састанак траје у неко пристојно вријеме, траје дуже. Ово је нешто што ћемо завршити у засједању редовне Скупштине и у току свих редовних активности Владе. Српска ће бити још много јача према међународним институцијама, грађанима Српске, а мислим да смо најбоље показали да смо знали који је то пут да га прођемо и да сачувамо институције Српске", рекао је Минић.
Он поручује да су све ово вријеме могли да доводе у питање шта год су хтјели, али је Влада Српске имала легитимитет.
