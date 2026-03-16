Додик: Савјет министара ни у ком случају не може да буде никаква "влада БиХ

Извор:

СРНА

16.03.2026

14:53

Милорад Додик
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је према Уставу БиХ фискална одговорност на ентитетима и да Савјет министара ни у ком случају не може да буде никаква "влада БиХ", нити да доноси одлуке о акцизама

.Коментаришући данашњу сједницу Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ на чијем дневном реду је Приједлог закона о допуни Закона о акцизама у БиХ, Додик је рекао новинарима да се под плаштом подвале пласира прича о акцизама с циљем централизације још једне функције на нивоу БиХ.

"Фискална одговорност је на ентитетима по Уставу. Они су сада смислили да Савјет министара може да доноси одлуке о акцизама, што је отимање надлежности Републике Српској и централизација под плаштом популизма", рекао је Додик.

Навео је да не разумије опозицију у Републици Српској која је то "зграбили као свој политички програм", нагласивши да њихов политички програм треба да буде Република Српска, а не БиХ.

У овом случају, каже Додик, може доћи до договора само ако Савјету министара изричиту сагласност дају владе Републике Српске и ФБиХ.

"Међутим, они то неће, јер хоће да се доносе одлуке без влада ентитета", додао је Додик.

Он је напоменуо да су и данас цијене горива у Републици Српској мање него у другим земљама у окружењу.

Додик је на студентској конференцији о 30 година од егзодуса сарајевских Срба на Економском факултету на Палама поздравио висок степен патриотизма тренутне студентске генерације и њихову преданост развоју и просперитету Републике Српске.

Према његовим ријечима, Република Српска би била много успјешнија да нема опструкција политичког Сарајева и бошњачке политичке елите, која безуспјешно покушава да спријечи бржи економски развој Српске.

"Гдје год дођете, шта год покушате, ништа не може. Према томе, само је питање дана када ћемо се ослободити БиХ, па да имамо много бржи економски напредак, нешто смо имали до сада", закључио је Додик.

Конференцији на Палама присуствовало је око 500 студената Универзитета у Источном Сарајеву.

Милорад Додик

Савјет министара БиХ

ФБиХ

