Најјачи човјек у БиХ пријети тужбама: Није истина да ме је ошамарио Шерак

16.05.2026 21:44

Након што се у појединим медијима и на друштвеним мрежама појавила информација да је за Аднаном Шераком расписана потрага због напада на Неџмина Амбешковића, он је то све негирао на друштвеним мрежама.

"Поводом неистинитих објава које круже по појединим порталима, обавјештавам јавност да су наводи о томе да ме је Шерак ошамарио потпуно нетачни и представљају грубу клевету. Против свих који буду ширили лажне информације подузећу законом предвиђене мјере, укључујући кривичне пријаве и тужбе због нарушавања мог угледа и ширења неистина", поручио је Амбешковић.

Подсјећамо, за Шераком је расписана потрага због напада на једну особу у Илијашу због кривичног д‌јела угрожавање безбједности.

Аднан Шерак

Хроника

Ухапшен док се скривао у грму: Аднан Шерак предат Тужилаштву КС

Шерак се прво скривао од полиције у Сарајеву, а онда је побјегао у Мостар. Полиција га је прво лоцирала у Врапчићима, али успио је да им побјегне. Након тога га је јуче ујутро уочио случајни пролазник да се скрива у грму у близини магистралног пута М-17. Он је позвао полицију те је тада и ухапшен.

На приједлог Тужилаштва КС њему је одређен једномјесечни притвор због страха од бјекства.

Иначе, Аднан Шерак је лице које је од раније познат полицији. Прошле године је изашао из затвора након што је био осуђен због протуправног лишења слободе и наношења тјелесних повреда. Он је тада мушкарца држао заробљеног у његовом стану у насељу Швракино Село.

Аднан Шерак

Хроника

Шерак ишамарао познаника из Илијаша, малтретирао га и све снимао мобителом

Више пута је осуђиван, а има пресуду и за убиство, када је насмрт претукао Џенана Џаку, осуђеника из Сарајева. Осуђиван је и за покушаје убиства Драгана Јефтића и Ирфана Осмића.

За њим се трагало и 2018. године када се није вратио с допуста, а који је добио како би родитељима помогао у цијепању дрва.

