Дино Ћорић, Армин Шљиво и Никола Прањић су осумњичени због убиства Аднана Метановића

14.04.2026 15:14

Дино Ћорић, Армин Шљиво и Никола Прањић осумњичени су за убиство Аднана Метановића у сарајевском насељу Добриња.

Његово беживотно тијело је јуче пронађено у улици Добрињске болнице. Иако је првобитна информација указивала да се ради о самоубиству, истражитељи су утврдили неправилности те је дошло до хапшења.

Њих тројица су осумњичени да су починили кривично д‌јело убиство у саучесништву.

Адвокат Омар Мехмедбашић, адвокат Ћорића и Шљиве је рекао за Klix.ba да су њих двојица негирали убиство Метановића.

