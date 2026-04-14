Дино Ћорић, Армин Шљиво и Никола Прањић су осумњичени због убиства Аднана Метановића

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дино Ћорић, Армин Шљиво и Никола Прањић осумњичени су за убиство Аднана Метановића у сарајевском насељу Добриња.
Његово беживотно тијело је јуче пронађено у улици Добрињске болнице. Иако је првобитна информација указивала да се ради о самоубиству, истражитељи су утврдили неправилности те је дошло до хапшења.
Њих тројица су осумњичени да су починили кривично дјело убиство у саучесништву.
Адвокат Омар Мехмедбашић, адвокат Ћорића и Шљиве је рекао за Klix.ba да су њих двојица негирали убиство Метановића.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
09
16
53
16
43
16
38
16
30
Тренутно на програму