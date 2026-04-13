Марковић: Сарајевска правда добила задатак да ослобађа муслимане

13.04.2026 18:16

Марковић: Сарајевска правда добила задатак да ослобађа муслимане
Суд и Тужилаштво БиХ су одметнуте сарајевске правосудне установе које су добиле задатак да ослободе муслимане који су чинили злочине над српским народом и неопходно је да се Срби томе одупру, рекао је предсједник зворничке организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила Миливоје Марковић.

Након што је Апелационо од‌јељење Суда БиХ укинило пресуду некадашњем команданту 43. бригаде тзв. Армије БиХ Рамизу Дураковићу за злочине над српским цивилима на подручју Чајнича, Марковић је изјавио Срни да пресуде овог суда немају никакве везе са правом и правдом већ су директно стављене у функцију заштите команданата и припадника тзв. Армије БиХ који су чинили злочине над српским народом.

"Сјетимо се само Глођанског брда гд‌је су муслимани убили 126 припадника српске националности и Црног врха гд‌је на којем су пресрели колону возила и убили 11 српских, углавном, цивила", навео је Марковић.

Подсјетио је и на остала звјертсва која су чинили над српским народом у Подрињу од Кравице, Залазја и других српским мјеста, а да нико од тих починилаца доказаног злочина никада није одговарао.

Марковић сматра да ова судска агонија неће проћи све док се не пресуди посљедњем Србину који је носио пушку, бранећи свој народ и нејач од припадника тзв. Армије БиХ које штити сарајевско судство, што је очито је према најновијој пресуди Дураковићу.

Истакао је да је неопходно да се српски народ одупре том сарајевском накарадном правосудном систему који се отргао од правде, те упитао како ову неправду подносе српски тужиоци и судије тамо запослени.

Он је додао да лично никада не би дозволио ниједном Србину да ради у тим наметнутим судским уставовама, које су доказале да суде само Србима.

Марковић каже да ће бити срећан када се успостави гранични прелаз између ФБиХ и Републике Срске у Калесији, а укине онај на Дрини, јер ће само тада Срби бити заштићени од сарајевског судства, пише Срна

