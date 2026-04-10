Набавка специфичних изборних технологија - све прљавији детаљи

Аутор:Андреа Јаглица
Постаје правило, а не вијест да покушај увођења специфичних изборних технологија у изборни процес у БиХ заправо уводи врло специфичан однос према пројектима, посебно према јавним набавкама у Босни и Херцеговини.
Али таман кад се учини да су најпрљавији детаљи у вези с набавком система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића већ доспјели и заборављени у јавности, испливавају нови – све прљавији.
Канцеларија за жалбе БиХ опет ће да бистри под притиском да би разбистрила мутне воде у којим плива 70, 80, 90 милиона марака пореских обвезника у БиХ, што би рекли грађански освијештени коментатори друштвених прилика, одобрених потписом, што би рекли званични документи, једног одговарајућег замјеника који одговара – вјероватно исправно у оба смисла тог глагола – једном човјеку који у БиХ, а очигледно и у свијету, не одговара ником.
Вјероватно у оба смисла тог глагола. Централна изборна комисија примила је три, односно све три жалбе неизабраних понуђача након што је одлучила да за најповољнијег понуђача изабере Смартматик, кроз правно лице недавно регистровано у Сарајеву.
Другопласирани понуђач, који је један од два прихватљива, прије три дана је – из још непознатог разлога - одустао од жалбе, а ЦИК преостале двије није прихватио. И не само да ниједну жалбу очигледно није погледао, уз опроштење на лапсусу који то није, ЦИК је као ваљда једини аргумент за одбијање жалби нагласио да се касни с увођењем специфичних изборних технологија за изборе у октобру ове године.
