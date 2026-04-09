Захтјев без покрића: Ко гура ВСТС у политику?

Аутор:Весна Азић
Наставља се хајка политичког Сарајева на лидера СНСД-а Милорада Додика. Сада су у све укључили и Високи судски и тужилачки савјет (ВСТС) БиХ.
Бакир Изетбеговић каже да је Предсједништво СДА усвојило 11 закључака који се односе на политичка, правна и економска питања у БиХ. У првом закључку наглашено је да се Клуб Бошњака у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ обратио ВСТС-у тражећи, како је рекао, да се „пречисти ситуација" у којој два суда на различите начине третирају позицију Милорада Додика.
Кад не иде на изборима - иде преко институција. Бар тако дјелује најновија епизода политичке серије у БиХ. Овога пута у главној улози је захтјев да ВСТС „пречисти ситуацију" око Милорада Додика. Поново је трн у оку, овај пут Бакиру Изетбеговићу. Каже да Додик не може бити предсједник СНСД-а и чини све да то и докаже. Ту настаје проблем. По закону, ВСТС ту нема шта да „чисти", каже некадашњи први човјек овог тијела. Али кад је политика у питању, метла се често узме и када нема шта да се помете. Потврда је то симбиозе коју су СДА и политичко Сарајево остварили у односу на ВСТС као кровно и регулаторно правосудно тијело БиХ. Не чуди ни политички утицај ове странке на ВСТС, већ чињеница да то више ни не крију.
"ВСТС нема никакву улогу у таквом једном процесу. Он не смије да се петља. Не само да не смије да учествује, он не смије дати ни назнаке шта мисли или шта би могао мислити о томе. Овдје се ради о апсолутној ненадлежности ВСТС-а. А СДА каже: ми подржавамо да ВСТС ради незаконито, не у складу са својим надлежностима, него у складу са нашим политичким интересима. Ту се види веза која директно постоји на нивоу правосуђа БиХ и СДА", казао је бивши предсједник ВСТС-а Милан Тегелтија.
Желе да надреде суд у Сарајеву нашим судовима, а то се не може и неће десити, поручује главни актер ове приче. Дејтонски и уставно, таква структура није предвиђена. Устав јасно каже да је правосуђе у надлежности ентитета.
"Шта Бакира Изетбеговића брига за ову причу? Како је могуће да нека партија има као први закључак Милорада Додика? Ма ко сте ви? Шта мислите, да сте неки нови Централни комитет који ће одлучивати о томе? Па то само празна глава Бакира Изетбеговића може да мисли. Или је то толика мржња да не поштују ништа. СНСД је друга политичка партија. Регистрациони суд је бањалучки суд. Никакви ваши судови не могу бити надређени нашим судовима", истакао је Милорад Додик.
Оно што је баби мило, то јој се и снило – чиста дневна политика. Да је читава прича у потпуној супротности са Законом о ВСТС-у, сагласна је и струка. Посебно су спорна два члана. Члан 3 говори о независности и самосталности Савјета, док су у члану 17 таксативно побројане надлежности. Уколико би радили по захтјеву СДА, ВСТС би се претворио у извршно тијело те странке.
"Не треба бити правник, обичан човјек може да ишчита и види да нигдје нема надлежности која се односи на 'рашчишћавање' и сличне приче. Политика је политика, а стваран живот и оно што ради ВСТС је нешто друго. Мени је смијешан тај захтјев", навео је доктор правних наука Љубинко Митровић.
У изборној години, име Милорада Додика у Федерацији често је најјача кампања. Што више критике – то више гласова. Са оваквим захтјевом директно се мијешају у рад правосуђа, каже Милорад Којић. Подсјећа и да је Сена Узуновић својим дописима Основном суду у Бањалуци изашла из оквира својих надлежности.
"Никако и ни на који начин Суд БиХ нити било која политичка партија немају право да се мијешају у рад другог судског органа, конкретно Основног суда у Бањалуци. Он има своје судије и Вијеће. У овом случају донијели су рјешење којим су одбацили тај захтјев као неоснован. Ово је класичан притисак на правосуђе и тражење гласача преко имена Милорада Додика", јасан је Којић.
У БиХ правосуђе служи као инструмент за прогон политичких противника, оцјена је српског члана Предсједништва БиХ. Ово је још један доказ спреге политичког Сарајева и правосуђа БиХ. А кад се право и политика помијешају, добијете представу у којој свако тумачи закон како му одговара.
