Опозициони лидери на састанку: Гдје је Вукановић?

АТВ
09.04.2026 19:33

Предсједник СДС-а Бранко Блануша, предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић и предсједник Народног фронта Јелена Тривић.
Потпуно расуло опозиције у Републици Српској данас је још једном потврђено.

Како је саопштио СДС, данас је формиран Опозициони тим за израду заједничке програмске платформе. Али без присуства Небојше Вукановића.

На састанку су учествовали предсједник те странке Бранко Блануша, предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић и предсједник Народног фронта Јелена Тривић.

Иако су истакли да очекују да ће у наредним разговорима учествује и Небојша Вукановић, чини се да опозиционари превише не маре за његово мишљење, а данас су доказали да им његово присуство нешто нарочито није битно.

"Разговори су били отворени и конструктивни. Очекујемо да у наредним разговорима учествује и Небојша Вукановић и да након усаглашавања наших ставова поново организујемо састанак преговарачких тимова свих опозиционих странака", саопштено је из СДС-а.

Вукановић не крије да нема повјерења у градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића па ће бити занимљиво како ће реаговати на данашњи састанак опозиције без њега.

Како је саопштено из СДС-а, новоформирани тим непосредно послије Васкрса креће са израдом платформе.

