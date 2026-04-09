Додик и дјечак Павле пресјекли врпцу: Мост у Чесми пуштен у саобраћај

Аутор:АТВ
Предсједник СНСД-а Милорад Додик и дјечак Павле заједно су, пресијецањем врпце, свечано пустили у саобраћај новоизграђени мост у бањалучком насељу Чесма.
Додик је, уз помоћ свог једног од најмлађих мјештанина овог бањалучког насеља Чесма, озваничио отварање моста у Чесми.
Како се јасно види на снимку, лидер СНСД-а је заједно са малим Павлом пресјекао врпцу, чиме је дуго очекивани пројекат и званично предат грађанима на употребу.
"Павле је прави момак, ово је за њега и рађено", поручио је Додик, наглашавајући да су овакви инфраструктурни подвизи посебно важни за генерације које долазе.
Врпцу су заједнички пресјекли премијер Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић и вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић, који су потом прошетали мостом.
Ранијим одлукама Владе Републике Српске предузеће "Путеви Српске" преузело је обавезе да заврши мост у Чесми, као и приступне путеве, иако је првобитно постојао договор да приступне саобраћајнице изгради град Бањалука.
Вриједност изведених радова на самом мосту је нешто мање од седам милиона КМ, а приступних саобраћајница око 1,5 милиона КМ, а све су у потпуности финансирали "Путеви" и Влада Српске.
