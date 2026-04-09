Logo
Large banner

Минић на отварању моста у Чесми: Ово смо обећали и извршили

Аутор:

АТВ
09.04.2026 15:20

Коментари:

2
Саво Минић на отварању моста у Чесми
Фото: АТВ

Ово смо договорили, обећали извршили, рекао је премијер Републике Српске Саво Минић на отварању моста у Чесми.

"Живи и здрави били, волим вас све, пријатно", кратко је поручио Минић.

Подсјећамо, мост у Чесми је завршен и данас ће након свечаног отварања бити пуштен у функцију.

Мост у Чесми, транспарент Додик

Бања Лука

"Миле, Миле": Додик дочекан аплаузом на отварању моста у Чесми

"Изградња моста преко Врбаса финансирана је у потпуности средствима Владе Републике Српске и ЈП Путеви Републике Српске. Вриједност изградње моста је 6.957.940 КМ са ПДВ-ом, док је за приступне саобраћајнице издвојено 4.099.730 КМ са ПДВ-ом", написао је предсједник Владе Саво Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

мост у Чесми

отварање

Бањалука

Предсједник Владе

Коментари (2)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner