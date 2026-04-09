Утврђен Приједлог Закона о правима бораца

АТВ
09.04.2026 13:18

Влада Републике Српске
Влада Републике Српске усвојила је данас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено–отаџбинског рата Републике Српске којим се повећава основица за борачки додатак са четири на четири и по КМ, а за инвалиднине ће бити 1.100 КМ.

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић рекао је да су измјене услиједила због Уставног суда који је констатовао да је један члан неуставан јер долази до мијешања извршне и законодавне власти.

Остојић је истакао да ће се у овом закону први пут појавити рјешење за припаднике Војске Републике Српске који нису имали ријешен статус, а послије 30 година су нађена одређена рјешења.

Он је додао да је регулисано и да д‌јеца са два погинула родитеља у Одбрамбено-отаџбинском рату имају статус породице погинулог борца и да им се уведе новчано примање

Борци са 65 година и више, и нису способно за рад, а не могу да остваре право на пензију, Остојић је навео да ће поред борачког додатка имати још једно примање.

"Основица за обрачун за борачки додатак ће се повећати са четири на четири и по КМ, а основица за инвалиднине и личне и породичне биће 1100 КМ", рекао је Остојић на конференцији за новинаре.

Он је навео да је требало регулисати како расте основица и да она искључиво зависи од закона, пише Срна.

Више из рубрике

Игор Додик и Доналд Трамп Млађи на Форуму у Банском двору

Република Српска

"Посјета Трампа Млађег потврда да су америчке компаније заинтересоване за улагање у Српску"

6 ч

3
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са кенијским премијером и секретаром кабинета за спољне послове и дијаспору, Мусалијом Мудавади, у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедјељак, 16. марта 2026. године.

Република Српска

Амбасада Русије за АТВ о доласку Лаврова: Објаве нису истините

7 ч

4
Ljekari UKC RS uspješno izveli zahvat na pacijentu

Република Српска

УКЦ РС први пут уградио ПФО оклудер: Затворена "рупица" на срцу без операције

7 ч

0
Састанак Драшка Станивуковића, градоначелника Бањалуке и Игора Калабухова, амбасадора Русије у Сарајеву

Република Српска

Амбасада Русије у БиХ: На молбу Станивуковића одржан састанак!

8 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

19

01

Свештеник сексуално узнемиравао ученика католичке школе

18

58

Централне вијести, 09.04.2026.

18

36

Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

18

26

Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

18

20

Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

