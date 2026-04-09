Утврђен Приједлог Закона о правима бораца

Влада Републике Српске усвојила је данас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено–отаџбинског рата Републике Српске којим се повећава основица за борачки додатак са четири на четири и по КМ, а за инвалиднине ће бити 1.100 КМ.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић рекао је да су измјене услиједила због Уставног суда који је констатовао да је један члан неуставан јер долази до мијешања извршне и законодавне власти.
Остојић је истакао да ће се у овом закону први пут појавити рјешење за припаднике Војске Републике Српске који нису имали ријешен статус, а послије 30 година су нађена одређена рјешења.
Он је додао да је регулисано и да дјеца са два погинула родитеља у Одбрамбено-отаџбинском рату имају статус породице погинулог борца и да им се уведе новчано примање
Борци са 65 година и више, и нису способно за рад, а не могу да остваре право на пензију, Остојић је навео да ће поред борачког додатка имати још једно примање.
"Основица за обрачун за борачки додатак ће се повећати са четири на четири и по КМ, а основица за инвалиднине и личне и породичне биће 1100 КМ", рекао је Остојић на конференцији за новинаре.
Он је навео да је требало регулисати како расте основица и да она искључиво зависи од закона, пише Срна.
