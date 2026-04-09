Амбасада Русије у БиХ: На молбу Станивуковића одржан састанак!

Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов је примио у Амбасади Русије у Сарајеву градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића на његову молбу, саопштено је из Амбасаде.
"7. априла 2026. године Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов је примио у Амбасади Русије у Сарајеву Градоначелника Бања Луке Драшка Станивуковића на његову молбу.Током састанка Амбасадор је изразио захвалност на подршци од стране Градске управе града Бања Луке покретању функционисања Канцеларије Амбасаде Русије у БиХ у Бањалуци у пуном капацитету. Саговорници такође су детаљно размотрили питања билатералне сарадње у оквиру побратимских веза градова Русије и Републике Српске, наводе из руске амбасаде.
Састанак је одржан у дану када је Бањалуку посјетио Доналд Трамп Млађи, син америчког предсједника. У медијима наклоњеним опозицији и самом Станивуковићу, могло се чути како је ово "порука" из Москве.
Ипак, "дилема", ако је икад и постојала, је брзо отклоњена. Из Амбасаде Руске Федерације је јасно речено да је састанак на дошао на молбу градоначелника Бањалуке.
Треба подсјетити да руководство Републике Српске има одличне односе на Руском Федерацијом. Милорад Додик се више пута састајао са предсједником Русије Владимиром Путином, као и са министром иностраних послова Сергејом Лавровом.
Лидер СНСД-а је потврдио да ће и ове године ићи у Москву гдје ће присуствовати обиљежавању Дана побједе. Такође, Додик је више пута истакао како у Републици Српској чврсто подржавају Русију, њеног предсједника и Специјалну војну операцију.
"Наша подршка је од самог почетка на страни предсједника Путина, његовог тима, Руске Федерације и руског народа. Специјална војна операција је од почетка добила подршку нашег народа… Те ствари живе у нама и наставиће да живе – ми и даље чврсто стојимо на позицији подршке предсједнику Путину и Русији у остваривању циљева СВО", истакао је Додик који је био један од ријетких лидера који се састао са Путином када је почео сукоб у Украјини.
Не треба заборавити да је и предсједник Јединствене Русије Дмитрији Медведев, писао Додику те подржао Синишу Карана на пријевремених предсједничким изборима у Српској.
