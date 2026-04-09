"Српска партнер од повјерења Трамповој администрацији"

Аутор:

АТВ
09.04.2026 10:13

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Република Српска постала партнер од повјерења администрације америчког предсједника Доналда Трампа, рекао је истакнути члан Републиканске странке у САД Борко Комненовић.

"Република Српска већ има изграђен озбиљан имиџ партнера од повјерења Трампове администрације", рекао је Комненовић за "Политику".

Он је навео да је у САД тренутно највидљивији лоби Републике Српске и да има могућност да са оваквим резултатима и видљивошћу својих ставова у Вашингтону оствари још више и да повољно ријеши питање рада противдејтонског Уставног суда БиХ и тужилаштва, ентитетске имовине, пореза и слично.

Указао је на одличну организацију коју је Република Српска изградила у Вашингтону од почетка двијехиљадитих, те додао да такви напори Бањалуке наилазе на плодно тло у данашњој поставци Вашингтона.

"Напори Бањалуке и дуг и стрпљив рад руководства Републике Српске коначно дају опипљиве резултате. Сви видимо да је руководство Српске успјело да скине санкције преходних администрација, док је утицај наметнутог високог представника скоро у потпуности неутралисан и маргинализовна", истакао је он.

Комненовић је навео да Србији и Српској највише иде у прилог то што Трампова иранска политика показује да су дани НАТО-а, какав је познат, практичино одбројани и да ће та алијанса морати да се реформише или престати да постоји, јер САД издашно плаћа издатке европске одбране.

Оцијенио је да Београд и Бањалука треба што више системски да раде на томе да се њихов глас чује у Вашинтону.

Указао је да се Србија више не налази под константним притиском америчких админстарација иако се албански лоби свим силама упиње, уз позамашне новчане подстицаје, да промовише лажну државу Косово, али да у Вашингтону сазријева свијест да мале финансијски неодрживе државе немају будућност, преноси Срна.

Више из рубрике

Доналд Трамп Млађи у Бањалуци

Република Српска

"Трампов син не иде нигдје ако није усклађено са политиком званичне Америке"

9 ч

0
Сваки пети становник Српске никад није користио рачунар

Република Српска

Сваки пети становник Српске никад није користио рачунар

9 ч

0
Доналд Трамп Млађи у разговору са Борисом Малагурским

Република Српска

Доналд Трамп Млађи у интервју са Малагурским: Српска има огроман потенцијал у енергетици

10 ч

7
Затвор-чувар

Република Српска

Иза решетака у Српској 16 жена: Од убистава до изборне крађе

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

01

Свештеник сексуално узнемиравао ученика католичке школе

18

58

Централне вијести, 09.04.2026.

18

36

Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

18

26

Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце

18

20

Италија уводи плаћено одсуство за његу болесних љубимаца

