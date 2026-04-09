"Трампов син не иде нигдје ако није усклађено са политиком званичне Америке"

Посјета сина америчког предсједника Доналда Трампа Млађег Републици Српској показује да САД полако долазе на Балкан и да Америка има озбиљне намјере да мијења свој однос према региону, рекао је Срни политички аналитичар Стевица Деђански.
Деђански је указао да Трамп Млађи сигурно не иде нигдје ако то није усклађено са политиком званичне Америке, будући да је син америчког предсједника.
За изјаву Трампа Млађег да "Американци могу много да науче доласком у Српску", Деђански је рекао да је очигледно да је америчка администрација схватила да је погрешно играла на карту против српског народа било у Сарајеву, било у Београду, те оцијенио да то значи да ће се неке ствари у блиској будућности промијенити.
"Нама у сваком случају одговара било која од тих варијанти, јер у оној консталацији у САД пре доласка председника Трампа нисмо имали никакве шансе. За све смо били криви и нико није хтео да нас разуме", рекао је Деђански.
Он је подсјетио да је Трампова администрација у његовом првом мандату имала другачији однос према српском народу, према Србији, као што је Вашингтонски споразум /о Косову и Метохији/, који није био идеалан, али је, ипак, уважавао неке ствари које Србија говори.
Деђански је напоменуо да су у другом Трамповом мандату скинуте америчке санкције Милораду Додику и осталим званичницима Српске, које је бивша администрација ставила на листу санкција, те да је то показало добру дипломатску активност, прије свега Додика и политичара Српске.
Напоменуо је и да је Трамп Млађи два пута био и у Србији, те да САД полако долазе на Балкан што, с обзиром на однос Брисел, може само да годи.
Он је подсјетио и на изјаву некадашњег америчког изасланика Ричарда Гренела, који је на ријечи европских званичника да би Србија требало да се повинује Бриселу и слиједи европски пут, одговорио да би било боље да Србија сарађује са Америком, него са Бриселом.
"То су све изјаве и знаци који показују долазак Америке на Балкан. Ја се томе радујем, поготово што Америка нема жељу да са нашим пријатељима, као што је Русија, води неки исцрпљујући рат и прегањање, али хоће очигледно да поделе зону утицаја. И они желе овде доминантан утицај", рекао је Деђански.
Он је додао да Српска и Србија могу да се надају да ће, због своје позиције, братских и пријатељских односа са Русијом, неувођења санкција, у будућој подјели свијета и зона утицаја, сви имати благонаклон став према Србима, јер свјетску политику мијењају свјетски велики играчи.
Он је рекао да Срби први пут у својој историји имају шансу, захваљујући паметној политици да не буду ти који се праве паметни, него да добро прођу у неког подјели карата.
"Сада треба бити стрпљив у фото-финишу, и не направити грешку. Долазак Доналда Трампа Млађег овде, потпредседника САД Џеј Ди Венса у Мађарску, показује да су нам шансе веома добре", истакао је Деђански.
Што се тиче изјаве Трампа Млађег на панелу у Бањалуци да се демократија често користи као оружје да се створе проблеми у региону и другим дијеловима свијета, Деђански је рекао да су се са тим суочавали управо Срби.
"Кад год неко нападне Српску или Србију, онда добијамо `демократски` одговор да `обе` стране треба да се смире, иако српски народ никад ништа не ради никоме. Измишљају неке ствари на изборима да би помогли да њихова бриселска агентура дође на власт, па измишљају крађе и медијско спиновање, а они то раде", рекао је Деђански.
