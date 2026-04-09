Сваки пети становник Српске никад није користио рачунар

Грађани Републике Српске све више времена проводе на интернету, а најновији подаци Републичког завода за статистику за 2025. годину показују да је дигитална свакодневица постала правило, а не изузетак.
Чак 87,1 одсто корисника интернета приступа мрежи више пута дневно, док готово сви – њих 99,5 одсто користе интернет за слање порука, а 99,4 одсто за обављање позива путем апликација попут Messengera, WhatsAppa и Зоома. Ови подаци указују на то да је интернет постао примарно средство комуникације међу грађанима.
Укупно 96 одсто становништва користи интернет, док приступ мрежи има 94,3 одсто домаћинстава, што потврђује високу доступност дигиталне инфраструктуре. Разлике између градских и осталих насеља све су мање, па интернет користи 96,5 одсто домаћинстава у урбаним, а 92,8 одсто у руралним срединама.
Занимљиво је и да више од половине корисника интернета, њих 54,2 одсто, користи мрежу за куповину роба и услуга, најчешће одјеће, обуће и електронских уређаја, што показује континуиран раст е-трговине.
Ови подаци потврђују да је интернет у Републици Српској постао кључни дио свакодневног живота, посебно када је ријеч о комуникацији и информисању.
Међутим, иако је интернет у Републици Српској постао дио свакодневице за већину становништва, подаци Републичког завода за статистику за 2025. годину откривају и мање видљиву страну дигиталног друштва. Значајан број грађана и даље је потпуно изван тог свијета.
Наиме, чак 20,6 одсто становништва старости од 16 до 74 године изјавило је да никада није користило рачунар. Истовремено, 3,8 одсто грађана никада није користило интернет, што указује на постојање дигиталног јаза упркос високој доступности технологије, Мондо.
