"Игор Додик позвао и угостио сина америчког предсједника, а Станивуковић Кристијана Шмита и Бењамину Карић"

Марија Милановић
09.04.2026 08:26

Фото: АТВ БЛ

Игор Додик је у Бањалуку позвао и угостио сина предсједника Америке, а Драшко Станивуковић једино Кристијана Шмита и Бењамину Карић, паметном доста, јасан је српски делегат у Дому народа у Парламентарној скупштини БиХ Радован Ковачевић.

„Јадно је да неко ко егзистира на политичкој сцени само захваљујући томе што је нечији син, ко захваљујући том оцу, барем званично, ни данас не прима плату, већ живи код тате и од татиног џепарца, ко захваљујући том оцу, мимо политике, нема ниједног јединог дана радног искуства, покушава сада некога дисквалификовати само због тога што је нечији син. Баш јадно“, написао је Ковачевић на друштвеној мрежи Икс.

Ковачевић наводи даље да је Доналд Трамп Млађи у Бањалуку и у Републику Српску дошао на лични позив Игора Додика.

„Ако се већ не могу захвалити, било би лијепо и од опозиције чути да је Игор Додик био и одличан домаћин. Заједно са Синишом Караном, Жељком Цвијановић, Савом Минићем и Милорадом Додиком“, навео је Ковачевић те закључио да:

"Без обзира на перспективе, нијансе и углове критика, знамо ми веома добро да и Сарајево и нашу опозицију жуља иста бољка - Република Српска одлично стоји на међународној сцени и има све већи број значајних пријатеља и савезника!"

