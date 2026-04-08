Аутопут Бијељина-Рача национални пројекат: Наређен хитан састанак

Аутор:Сања Трифковић
Радови на изградњи аутопута Бијељина-Рача раде се убрзаном динамиком. Упркос томе резултати нису онакви какви су очекивани због бројних изазова који се из дана у дан појављују на самој траси.
Стањем није задовољан премијер ни ресорни министар, који су одржали састанак са извођачима и инвеститорима. За сутра је хитно сазван и састанак како би се видјело који су сљедећи кораци.
Изградња аутопута Бијељина-Рача је национални пројекат. Као таквом му се мора приступити максимално озбиљно и одговорно. Радови се изводе, али не оним интензитетом којим је требало. Стањем на траси нису задовољни ни премијер ни ресорни министар. За сутра је заказан састанак на коме ће сви у ланцу бити позвани на одговорност. Неки ће сносити и посљедице, кажу.
"Ја нисам задовољен овим што сам данас чуо и наредио сам сутра састанак. Министар Стевановић је задужен да се сутра организује састанак са представницима Републичке геодетске управе, са представницима извођача, са представницима Аутопутева, са представницима надзора. Апсолутно ме не интересује да ли су планирали, каква васкршња путовања. Ово је преозбиљна ствар да би се вртили у круг. Изградњу аутопута треба да прати радост и песма, а не слушање да ли неко нешто не може да заврши и зашто не може", јасан је премијер Владе Републике Српске Саво Минић.
"Много проблема се дешава на овом градилишту и око њега. Кад кажем много проблема, мислим пре свега на административне проблеме, у смислу добијања грађевинских дозвола, у смислу одобравања пројекта саме петље Бродац, у смислу измјештања далековода. Циљ наше данашње посјете је да нам премијер Владе Републике Српске господин Минић да крила да можемо сва јавна предузећа, установе и институције ставити у тоталну функцију овог пројекта овдје се више не смије чекати ни одлагати нити смијемо тражити оправдање", додао је министар саобраћаја и веза у Влади Републике Српске Зоран Стевановић.
Инвеститори извођачи раде појачаним интензитетом. Пројектна документација zа додатну петљу је на ревизији, а до сада је на дионици изведено око 80 одсто радова.
"Морам напоменути да је у току израда пројектно-техничке документације за додатну петљу у Броцу. У ствари, израђена је ова документација је на ревизији и надамо се да ћемо убрзо увести извођача у саме радове, како бисмо могли имати једну целину од границе са Србијом према петљи Бродец", казао представник инвеститора ЈП Аутопутеви Републике Српске Јакша Аџић.
"До сада је изведено преко 80% те позиције. Почели смо радове на изгради унутрашње одводе, на траси смо почели и производњу тампонског материјала за потребе израде тампонског слоја и цементне стабилизације. Изводе се такође радови на мостовима", додао је одговорни руководилац радова Интеграл инжењеринг Томислав Миљевић.
Аутопут Бијељина-Рача један је од највећих инфраструктурних пројеката у РС. Након сутрашњег састанка биће познато и који су даљи кораци ка убрзању радова и постављању овог пројекта као приоритетног, кажу у Влади Републике Српске.
